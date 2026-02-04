樂風大角咀商廈突淪銀主盤 市值近20億 東亞銀行委託招標

樂風集團旗下大角咀必發道商業項目One Bedford Place，最新已被銀主接管推出招標，是該集團首個淪為銀主盤項目。據悉，項目銀主為東亞銀行，最新估值達19.8億元。

樂風：接洽潛在買家

樂風發言人指，集團一直與銀行保持密切溝通，並就相關物業積極接洽潛在買家，致力尋求最佳交易安排。該項目市值遠高於銀行貸款金額，有信心銷售進度將會有序推進，並能於短期內為各方創造「三贏」局面。樂風旗下各項目均為獨立管理，集團目前整體業務保持穩健發展。

上述項目由第一太平戴維斯及高力國際承接管人委託，以公開招標形式出售One Bedford Place。物業將以現狀部分交吉及部分連現有租約出售。截標日期為今年4月22日。

該物業為1幢樓高29層的甲級智慧型商業大廈，於2024年落成，是市場上罕有出售的新落成全幢商業項目。地盤面積約1萬方呎，總建築面積約18.4萬方呎。

大廈地下至2樓為商舖樓層，3樓設有空中花園，而3樓以上則為辦公室用途。此外，大廈另設有合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，其中部分配備中速及超級充電設施，配套完善。

代理：適合大專院校等

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次出售的物業擁有高配置樓宇規格，包括高樓底、高負重、高電力，適合各大專院校、醫療機構、宗教團體等用家長線自用。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指，物業坐落於大角咀新興商業走廊，接駁多條主要幹線，便捷往返九龍及港島各區。其現代化建築設計亦屬一大賣點，單位間隔靈活多變，適合多元化用途。隨着附近市區更新活動日益頻繁，區內商業前景越見明朗，長遠投資潛力巨大。是次出售預料將吸引各類型創科、金融企業前來建立區域總部。

連補地價合共地價成本9.2億

資料顯示，樂風在2018年以2.7億收購必發道100至106號物業，其後再斥資2.43億收購必發道108至114號，兩次收購合共涉資逾5.1億。其後在2024年以逾4.14億完成補地價。換言之，該項目收購價連同補地價計，地價成本合共逾9.2億。

