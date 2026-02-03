新世界中港業務報捷 上海K11 ELYSEA寫字樓預租逾半 港島南岸「滶晨」呎價破頂

新世界發展（0017）旗下上海大型綜合項目K11 ELYSEA寫字樓預計今年下半年陸續入伙，目前預租率超過50%；廣州K11元旦銷售亦按年大升37%。同時，K11 MUSEA除夕元旦假期人流按年升近50%。

上海K11 ELYSEA位於有「東方香榭麗舍」之稱的上海淮海路核心地段，由文化零售、文化藝術空間及寫字樓組成，總建築面積近140萬平方呎。項目的寫字樓部分命名為K11 ATELIER Huaihai，為上海核心商業區的嶄新商業項目。截至2026年1月，寫字樓預租率已超過50%。

內地K11整體銷售額按年升近兩成

受惠內地推出多項提振消費政策及長假期帶動，內地K11自去年12月下旬起，人流及銷售額同步增長，日均人流按年增加逾10%，整體銷售額按年大升近20%，其中潮玩IP類別的銷售額按年飆升近44%，而電子產品類別更增長逾一倍。

隨著K11品牌升級，廣州K11經營表現持續提升，在元旦期間人流按年升近20%，整體銷售按年大升37%。此外，廣州漢溪K11以藝術展經典IP「戴珍珠耳環的少女」，打造沉浸式購物空間，加上舉辦多元化的市集，帶動「雙旦」期間累計人流突破65萬，較上月同期大增逾50%。

住宅方面，「凱旋新世界」在去年以每平方呎約20,253元人民幣的成交價，位列全國榜首。「新世界．天馥」亦在今年1月加推新盤。

香港K11 MUSEA人流按年升近一半

香港業務方面，受惠於除夕至內地元旦三日連假帶動，集團旗下國際文化零售地標K11 MUSEA人流按年升近50%。會員消費錄得按年逾40%增長，其中以國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌表現最亮眼，按年升幅分別逾40%及80%，旅客最大單筆消費額超過100萬港元。

物業銷售方面，位於九龍塘玫瑰街的低密度豪宅項目已命名為「滶蘊」（PAVILIA ROSA），提供約100伙單位，主打3房、4房大單位及特色戶，部署於首季以招標形式推出。

「滶晨」創港島南岸標準分層單位新高

「滶晨」系列銷情持續熾熱，本月累售逾40伙，套現近8.5億港元，當中四房面向深水灣景大宅以1.07億港元成交，呎價逾6.3萬港元，售價及呎價均創港島南岸標準分層單位新高。截至今年1月29日，項目開售至今合共售出749伙，佔全數單位逾90%，共套現近130億港元。

成功躋身CDP A List 2025 評分位列全球前4%

在可持續發展方面，新世界發展在環境信息披露平台「CDP」的氣候項目獲得最高評分，在全球超過20,000家獲得評分的企業中位列前4%，成功躋身CDP A List 2025。