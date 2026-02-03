宗教團體掃商廈 最貴近半億 「獲信徒努力募捐」帶動荃灣等非核心區成交

隨着商廈及工商物業高位跌逾50%，近年用家湧現市場，其中宗教團體表現積極，但核心區並不是他們的「那杯茶」，宗教離不開人，他們深入民生地段如觀塘、荃灣及沙田等地區，帶動非核心區物業買賣。

基督徒聚會4750萬購環貿廣場

近期宗教團體最大宗買賣之一，為荃灣沙咀道1號環貿廣場近9,000呎單位，作價接近半億，涉及環貿廣場7樓8至12室，15至17室，單位建築面積由419方呎至1,413方呎，共為8,959方呎，以4,750萬易手，平均呎價5,302元，買家為荃灣基督徒聚會所有限公司。根據該團體網站顯示，為了購買物業，早前信徒努力募捐以籌集資金。

近期宗教團體最大宗買賣之一，為荃灣沙咀道1號環貿廣場近9,000呎單位，作價接近半億。

戒定慧講堂連購九龍灣單位

除了上述基督教團購入商廈新盤外，另一間叫「戒定慧講堂」亦購入九龍灣新盤，呎價更高逾1萬元，涉及資金更高逾半億。單位為九龍灣偉業街38號富臨中心A座3樓D室，建築面積約1,533方呎，以1,710萬易手，平均呎價11,155元，E及F室建築面積各約1,458方呎及1,311方呎，合共2,769方呎，連同B1層21號車位，以3,477.9萬易手，平均呎價12,560元（未計車位），上述多個單位面積合共約4,302方呎，涉資共約5,188萬，平均呎價逾1.2萬。

戒定慧講堂現址為牛頭角大業街31號協發工商大廈8樓，根據戒定慧講堂網站顯示，香港戒定慧講堂是由加拿大溫哥華國際佛教觀音寺住持上觀下成法師於2009年創立，講堂以弘法利生及慈善、放生、扶貧、助學、淨化人心、自利利他為宗旨。

志蓮淨苑購入沙田工廈

此外，著名佛教非牟利慈善團體志蓮淨苑購入沙田工廈，沙田安平街8號偉達中心18樓18室及20樓8室，分別以1,000萬及690萬易手，面積分別2681及1,751方呎，呎價分別3,730及3,941元，共涉資1,690萬。18樓單位原業主亦為宗教團體， 2001年12月以142萬購入，持貨約25年帳面獲利858萬或6倍離場；至於20樓單位原業主2003年11月109.8萬購入，持貨22年帳面獲利580.2萬或5.3倍。

觀塘德華中心呎價5950元

另一方面，觀塘鴻圖道32號德華中心（前稱泓傲）中層4個單位，面積約3,330方呎，以1,980萬易手，呎價約5,950元，登記買家為香港中華觀音山佛教會有限公司。

方便信眾 多傾向同區搬遷

市場上購買物業的宗教團體多數歷史悠久，擁有大批信眾，為了方便大家，宗教團體傾向同區搬遷，佐敦吳松街122至124號利際商業大廈2樓全層，建築面積約1,677方呎，去年9月以1,100萬交吉易手，平均呎價約6,559元，新買家為中華基督教會基道堂，該教會舊址，位於同區佐敦道23號至29號新寶廣場。

業內人士表示，不少宗教團體早有置業打算，惟商廈及及工廈價格2009年後節節上升，令用家「買唔落手」，結果一等逾15年，現時，造價較高位跌逾50%，現時趁市況淡靜置業，盤源選擇多，業主為了出貨，樂於將就買家。

受宗教團體自置物業影響，為非核心區商業及工商物業市場帶來動力，物業分布各區，很多物業不算知名，惟原來適合宗教團體使用。柴灣常安街77號發達中心的中高層A及B室商夏，共3,494方呎，由華安聯合會斥資約1,187.96萬購入，平均呎價3,400元。

至於最為人熟悉的宗教團體購物業個案，為北角新光戲院由教會承接，北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分，聯同僑輝大廈地下、一至六樓及天台，2024年由Island ECC教會斥資7.5億元購入作為會址，並會透過改建增加座位數目。

相關文章：近53年歷史新光戲院結業 原址料變身會所 一間教會兩年前斥7.5億購入

相關文章：教會儲足8年錢7.5億購新光戲院 睇中位置知名度高「禮拜時毋須擔心蕩失路」

