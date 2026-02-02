北角海景2房戶一年轉手3次 累計升值近五成 最新405萬沽 短炒4個月賬賺23萬
2026-02-02
自去年起樓價回升，吸引投資者短炒獲利，部分物業更於短時間內接連易手。中原地產北角城市分行高級資深區域營業董事林龍南表示，市場最新錄得北角建邦大廈中高層B室買賣成交，單位實用面積288平方呎，2房間隔，享開揚海景，最新以405萬元成交，折合實用呎價14,063元。
林龍南表示，原業主於2025年10月以382萬元購入單位，持貨僅約4個月，是次沽出賬面獲利23萬元，單位升值約6%。翻查紀錄，該單位自2025年1月起已先後轉手3次，當時造價275萬元，反映物業於約一年間累計升值達47%。
