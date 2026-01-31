旺角舊樓特色戶放租 大到可打籃球 惟被指風水差 師傅點評「缺角」影響

本港住宅不時出現平台特色戶，不少人鍾情其寬闊的戶外空間，認為比起一般單位有更多生活可能性。近日，社交平台流傳一個「奇則」放盤，該單位室內面積約300方呎，外接逾1,500方呎的梯形平台，代理更以「可打籃球」作招徠，但有網民認為風水不佳。另一方面，資深認證驗樓師賴達明提醒，入住平台特色戶有不少注意事項，買家宜留意特色戶的物權及法律風險。

物業被質疑有風水問題

根據該地產代理於社交平台發佈放盤資料，該單位位於旺角，實用面積逾300方呎，為3房間隔，亮點是附設約1,500方呎的入契平台，月租叫價約2.1萬元，放盤價則約600萬元。平台已鋪設地板及假草坪，代理形容空間足夠打籃球。至於物業貼近天橋，景觀以周邊舊樓及橋景為主。

此放盤一出隨即引發關注，有人嘲諷「之後旺角行行下街會有籃球飛落嚟」、「一年要買幾多個籃球？」、「射個波落街？」亦有人擔憂安全問題，反問「個波飛咗落街點算」。有人就將關注點放在日後的開支上，直言「到時大廈維修就和味」、「維修費都有排你俾」。

此外，單位鄰近天橋的缺點亦被放大，有意見認為，該單位樓層高度與橋面相若，車輛往來的噪音、廢氣及夜晚的直射車燈將嚴重影響居住品質，導致心情煩躁、失眠甚至影響呼吸系統，更有人直指「風水差」。

不過，亦有心儀大型戶外空間的網民對租盤感興趣，留言詢問「18,500（元）有冇得諗？」

唐碧霞：入住後運勢呈「先盛後衰」

對於此特別開則，玄學家唐碧霞接受《星島頭條》訪問時表示，該單位室內開則整體尚算方正，問題不大，惟平台設計隱含風水憂患。她解釋，平台呈「梯形」且前闊後窄，在風水學上屬於「刑煞」格局，不符合傳統「天圓地方」的理論，容易導致住戶運勢呈現「先盛後衰」。她指，住戶初期入住時家運或尚可，但隨時間推移，財運及人丁運勢會逐漸轉趨低迷。

唐碧霞特別提到，該平台東北方存在明顯「缺角」，東北在易經中代表艮卦，象徵「少男」，對家中年輕男性（尤其是幼子）或有不利影響；所幸單位西南位有「突角」，對女主人有一定幫助，能在某程度上稍微平衡整體氣場。

建議收窄出入口位置

針對該單位的風水改善，唐碧霞建議，住戶可在出入平台前加設圍欄或種植植物，以收窄入氣口，改善氣場流動。她解釋，平台後端較窄，會直接影響財運及人丁，但只要適當處理入氣問題，整體環境便能改善。

特色平台戶選購4大注意事項

特色平台戶因其特殊性及實用性，深受部分買家追捧。綜合資深認證驗樓師賴達明（明哥）以及美聯物業的建議，買家在入市前應留意以下四大要點：

1. 嚴查公契與圖則

天台、平台特色戶由於盤源較少，所以樓價一般會較高，抗跌能力亦相對較強。不過，該類戶型也有不同因素影響價值，例如通往天台的樓梯在單位內或外，是否允許大廈管理處進入等。明哥表示，買家亦須從查冊中看單位的圖則，看清楚單位是否包括天台，以及有否被房屋署就天台的建築物發出清拆令。

2. 釐清維修責任

購買連天台或平台的單位，買家在睇樓時必須留意有無漏水及淤塞問題，以及看清楚公契內列明天台防水工程是由大廈還是由業主負責，因為維修漏水問題動輒數萬元，如果購入後才發現問題，而維修費需由業主負責，便會帶來額外的支出。

明哥還提醒，業主不可私自改裝、改建平台的公用喉管。

3. 了解私人空間會否開放公用

在某些情況下，自己單位內的平台未必全屬私人地方，例如部分大廈會將平台部分空間劃為公用地方，或是單位平台設有結構轉接層，根據公契，業主可能需允許管理處進入進行大廈維修，導致私及日常使用權會受限，因此買家應在先查閱公契。明哥還提醒，業主不可私自改裝、改建平台的公用喉管，若被發現將會被追討相關賠償或責任

4. 需留意法規避免使用權受限

不少人憧憬在平台燒烤或加建儲物櫃，但不少大廈公契明確規範了天台及平台的使用條件，禁止業主進行特定活動，如燒烤聚餐或晾曬衣物等日常行為。

業主若貿然在平台加建儲物設施，從而影響大廈通風系統或結構安全，即觸犯《建築物條例》相關規定。另外，部分建築物在設計階段已將法定高度用至極限，導致業主無法合法在天台周邊安裝防護欄杆，安全風險不容忽視。