嘉里西半山寓成峰推69伙招租 面積333呎起 主打1房及2房戶

樓市動向
更新時間：15:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-30 HKT

嘉里旗下西半山全新出租住宅項目，今日正式命名為寓成峰（THE HILLTOP），項目合共提供69伙，主打1房及2房戶，現正招租，並可供預約參觀。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目中文名稱為寓成峰，寓意聚居於此的人士必有所成，更可逐步攀上人生巔峰，成就非凡；英文名稱THE HILLTOP，則寓意項目位處山道上段的地利優勢，在繁華中締造靜謐、從容的高雅居所。兩者互相呼應。

項目樓高26層，共提供68伙標準單位及1伙特色戶。標準戶型以1房至2房為主，面積介乎333至475方呎。每戶均配備衣櫃、浴室潔具及多款高級廚房家電。另外，所有單位均設有露台，可將半山綠意及城市景致引入屋內。此外，項目設有設備完善的住客會所設施，設施包括健身室及多用途活動室等。

項目位置優越，交通便捷，迅速往返中上環核心商業區、港島沿線核心樞紐及西區海濱。同時項目周邊生活配套完善，鄰近西營盤及堅尼地城商圈，美食匯聚；同時鄰近中山紀念公園、中山紀念公園體育館、西區社區中心、海濱長廊等及多項康樂及體育設施，盡享兼具文化、休閒與活力的多元化生活。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

