私樓潛在供應微升至10.4萬伙 連升兩季 現樓貨尾2.3萬伙
更新時間：14:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：14:30 2026-01-30 HKT
據房屋局公布的《私人住宅一手市場供應統計》數據顯示，截至去年12月底的第4季，未來三至四年私樓潛在供應量升至10.4萬伙，對比上季10.2萬伙，按季增加2,000伙，並連升2季。
供應上升主要為已批出土地（熟地）上可隨時動工興建的單位，上升至2萬伙，按季增6,000伙，按季增幅達4成。現樓貨尾單亦進一步下跌2.3萬伙，按季減少3,000伙；而建築中而未售出的樓花單位進一步減少至6.1萬伙，按季減1,000伙
去年私樓落成量共1.84萬伙未達標
去年第4季私宅住宅落成量約5,100伙，按季增加1,800伙或54.5%，總結去年全年共有1.84萬伙私宅落成，並未達政府預測落成量20,860伙目標，相差約2,460伙。
而動工量方面，季內1,900個單位動工，按季增加1,100伙或1.4倍%，總結去年全年共有8,800伙私樓動工。
