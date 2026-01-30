佐敦長樂街商廈逾3億獲洽 近理大浸大 具潛力改學生宿舍 料回報逾5厘

隨着香港成為「教育之都」，學生宿舍供不應求，造就投資機會，由於乙廈商廈具改造潛力，備受追捧，佐敦長樂街全幢商廈，獲多名準買家爭奪，市場消息透露，該全幢獲準買家以逾3億洽購至尾聲，平均每呎5713元。

物業獲準買家以逾3億洽

上址為佐敦長樂街0018號18廣場全幢，落成於1990年，樓高17層，建築面積約52516方呎，業主馬亞木家族持有，最新獲多名準買家爭奪，消息人士透露，物業獲準買家以逾3億洽至尾聲，平均呎價約5713元，目前該全幢地舖由酒樓承租，樓上為寫字樓，月租逾130萬，若以洽購價計算，料回報逾5厘。

據了解，準買家亦看中該物業具改建學生宿舍潛力，由於物業地點位置佳，鄰近港鐵站，附近有理工大學，與浸會大學距離僅港鐵數個站車程，若進行改裝，相信受追捧，進可攻，退可守。

佐敦長樂街0018號18廣場全幢，獲準買家以逾3億洽至尾聲。

持貨21年 獲利逾1.7億

該商廈業主為「小巴大王」馬亞木家族，於2004年以1.2718億購入該物業，至今持貨逾21年，若落實易手，帳面獲利逾1.7億。

近期民生區舖位交投暢旺，「小巴大王」馬亞木家族近期亦沽售美孚新邨百老滙街一個地舖，上址為美孚新邨百老滙街地下N43號舖，建築面積約1600方呎，以3780萬易手，平均呎價23625元，現時由一間叫「食好啲」的中餐廳承租，月租18萬，新買家料回報約5.7厘。原業主馬亞木家族，於2002年9月以2630萬購入，持貨逾23年帳面獲利約1150萬，物業升值44%。

儘管網購盛行，惟人口密集的民生地段，消費能力仍然強勁，尤其食肆以至需要來去水行業包括美容、寵物等，都是網購不能取代，對舖位需求龐大，令民生旺段、尤其大型屋苑舖市硬淨，這些行業都是居民必須的，投資者早年大手購入民生地段舖位，經過多年收租，近年陸續沽售，淡市下仍然獲利可觀。

該家族亦以1.07億沽售北角英皇道樂嘉中心商場1樓，建築面積約13573方呎，呎價約7883元。新買家「魚翅城」創辦人鄺洪昆及相關人士。