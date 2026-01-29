Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市旺帶挈住宅銀主盤勁搶手 存量正高峰下跌 2000萬以上豪宅最受捧 山頂銀主盤勁賺3.55倍

樓市動向
隨着樓市回暖，買家入市搶購筍盤，銀主盤去貨加快，滾存量進一步回落。中原地產研究部數據顯示，截止去年12月，私人住宅之中，價值500萬元以上的各類銀主盤存量均減少，其中2000萬元以上高價單位存量減32%，原因是售出量大幅高於新增數量。

相關文章：銀主盤購買前 必先了解的注意事項｜王美鳳

分區方面，九龍區內的各類私樓銀主盤售出量均不俗，因此存量按季減少27%，港島區減14%，新界則微升約2%。

山頂洋房銀主盤1.15億成交

去年第四季2000萬以上的私宅銀主盤售出個案共13宗，港島九龍各佔5宗，新界3宗。所有單位均為實用面積1,100呎以上的大型戶，逾9成單位在2021年或之前買入，有4宗上手買入為一手，當中有4宗的成交價高於業主買入價。

相關文章：銀主盤成搶手貨 北角逾半世紀唐樓獲3組客搶高50萬 成交價僅低市價2%

賺幅最多是山頂和福別墅一洋房，實用面積2640方呎，原業主於2003年以2525萬元買入，其後銀主招標放盤出售，最終成交價1.15億元，帳面飆升3.55倍。至於有6宗的成交價低於業主買入價，蝕幅介乎7%到43%，另有3宗的成交價變化不詳。

相關文章：Ken Sir呂宇健短炒九龍站豪宅銀主盤 一年後1708萬轉手 帳賺逾兩成

銀主盤存量創7季新低  分析：高峰期已過

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至去年12月底，整體住宅銀主盤存量227個，連跌兩季，較去年6月高峰的300個下跌24%，同時創2024年3月後的7個季度新低。

公私營住宅存量均下跌，公營房屋跌幅較私人住宅為大，截至去年底錄53個，按季減23個；期內私人住宅銀主盤存量為174個，按季減少19個。楊明儀相信，銀主盤高峰期已過，預期2026年存量將逐步下調。

相關文章：屯門愛琴灣複式銀主盤 開拍價598萬 低銀行估值20%

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

