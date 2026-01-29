紀惠逾2.9億沽金鐘海富中心全層 低調投資者入市 或涉BANDAI香港代理

紀惠集團沽售金鐘海富中心全層單位，以逾2.92億易手，平均呎價約14380元，買家為投資者鄭漢超和呂瑞華等人，為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士，不排除自用。

金鐘海富中心一期16樓全層以逾2.92億易手，買家為鄭漢超和呂瑞華等人。

瑞華行相關人士購樓面

市場消息透露，金鐘海富中心一期16樓全層，作價為2.92173億易手，建築面積約20318呎，平均呎價約14380元，買家為投資者鄭漢超和呂瑞華等人，透過運菱發展有限公司（Wan Ling Development Limited）購入物業，兩人向來低調，近期因買賣物業而為人所認識，早前斥資9500萬購入中環閣麟街8號全幢，該全幢由110年歷史的春回堂自用，結業並售出物業。市場人士估計，買家或看中該物業地點佳，外牆亦廣收宣傳用途，故購入物業，未知是否自用。

相關文章：中環百年老店9500萬沽自用舖「賣出時代價值」李根興：廣告位月租可達10萬｜區區睇樓

鄭漢超和呂瑞華是瑞華行相關人士，瑞華行是香港知名玩具代理商，代理日本BANDAI產品，家喻戶曉的高達、龍珠、美少女戰士等，皆在其版圖之中；而呂氏亦持有青衣偉力工業大廈大批樓面，涉約15萬方呎，據悉大部分自用，公司大本營設於該廈。

瑞華行創於1989年，94年進軍內地，廣州，上海及北京皆設據點，近年並積極拓展線上業務。

持貨19年獲利逾1.5億

上述的海富中心1期全層，原業主紀惠集團於2006年1月以1.367億購入上址，持貨19年帳面獲利1.55473億，物業升值約1.14倍。據了解，上址部分連約及部分交吉易手，其中面積約1.1萬呎的地方租予卓健醫療，另約2000方呎租予牙科診所，尚有約8000餘呎出租中，以市值呎租45元計算，若該全層悉數租出，新買家料回報近3.8厘。

金鐘海富中心早前亦錄一宗成交，涉及7樓01室，面積約4165方呎，以約4000萬成交，呎價10多年來首度跌破1萬元，僅約9603元，屬2009年以來新低。

相關文章：

金鐘力寶全層3億連約易手 紀惠集團沽售 19年升值1.2倍

各大院校積極拓展 港大中國商業學院租金鐘海富全層 每月逾30萬

紀惠銅鑼灣酒店傳4億易手 去年中減至意向價5億 湯振傑：仍是物業唯一業主