住宅租金創新高 東涌業主買多一層樓收租 660萬購同區屋苑高層靚裝2房 回報料3.8厘

租金再創新高，差估署最新公布，去年12月份私樓租金指數報200.7點，較11月時的200.5點，按月升0.1%，連升13個月。在租金高企下，有投資者趁機買樓收租。

中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，新近促成東涌東堤灣畔6座高層C室成交，實用面積607平方呎，兩房間隔，單位高層開揚，附帶靚裝修，吸引同屋苑業主買入作投資收租。單位上月放盤，叫價680萬元，減價20萬元，以660萬元成交，實用呎價10873元。

彭成裕指，參考同類單位租金水平，預計上址每月租金約21000元，租金回報料約3.8厘。原業主於2011年以405萬元買入，持貨約15年，帳面獲利255萬元，升值63%。

東堤灣畔位於東涌市中心慶東街1號，於1998開始入伙，分為2期共有8座，提供2,158個單位。屋苑實用面積由521方呎至1480方呎。東堤灣畔交通便利，鄰近港鐵東涌站，生活配套方面，附近有東薈城可供購物。

相關文章：東涌「好唔好住」惹激辯 毗鄰機場成最大賣點 海堤灣畔錄短炒賺19%

維峯1房568萬售

另外，中原分行高級資深區域營業董事林龍南表示，北角維峯中層D室，面積287方呎，以568萬沽出，呎價19791元。新買家為收租客。按市值租金約2萬計，租金回報率達4.2厘。

祥益執行董事謝澤銘說，屯門半新盤NOVO LAND 3B期1座低層J室，面積472方呎，新買家身處外國，主要想物色區內樓齡較新的500萬至600萬兩房單位，「FULL PAY」600萬購入上址，呎價約12712元。該單位現時市值租金大約為1.7萬，租金回報率達3.4厘。