Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

住宅租金創新高 東涌業主買多一層樓收租 660萬購同區屋苑高層靚裝2房 回報料3.8厘

樓市動向
更新時間：19:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:01 2026-01-28 HKT

租金再創新高，差估署最新公布，去年12月份私樓租金指數報200.7點，較11月時的200.5點，按月升0.1%，連升13個月。在租金高企下，有投資者趁機買樓收租。

中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，新近促成東涌東堤灣畔6座高層C室成交，實用面積607平方呎，兩房間隔，單位高層開揚，附帶靚裝修，吸引同屋苑業主買入作投資收租。單位上月放盤，叫價680萬元，減價20萬元，以660萬元成交，實用呎價10873元。

彭成裕指，參考同類單位租金水平，預計上址每月租金約21000元，租金回報料約3.8厘。原業主於2011年以405萬元買入，持貨約15年，帳面獲利255萬元，升值63%。

東堤灣畔位於東涌市中心慶東街1號，於1998開始入伙，分為2期共有8座，提供2,158個單位。屋苑實用面積由521方呎至1480方呎。東堤灣畔交通便利，鄰近港鐵東涌站，生活配套方面，附近有東薈城可供購物。

相關文章：東涌「好唔好住」惹激辯 毗鄰機場成最大賣點 海堤灣畔錄短炒賺19%

維峯1房568萬售

另外，中原分行高級資深區域營業董事林龍南表示，北角維峯中層D室，面積287方呎，以568萬沽出，呎價19791元。新買家為收租客。按市值租金約2萬計，租金回報率達4.2厘。

祥益執行董事謝澤銘說，屯門半新盤NOVO LAND 3B期1座低層J室，面積472方呎，新買家身處外國，主要想物色區內樓齡較新的500萬至600萬兩房單位，「FULL PAY」600萬購入上址，呎價約12712元。該單位現時市值租金大約為1.7萬，租金回報率達3.4厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
20小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
18小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
18小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
23小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
00:44
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
3小時前
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
4小時前
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光
影視圈
15小時前