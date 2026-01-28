Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

各大院校積極拓展 港大中國商業學院租金鐘海富全層 每月逾30萬

樓市動向
更新時間：11:18 2026-01-28 HKT
發佈時間：11:18 2026-01-28 HKT

近期隨着香港發展成為「教育之都」，各大院校積極拓展，金鐘海富中心全層單位，建築面積逾1.06萬方呎，以每月逾30萬租出，平均呎租28.5元，租客為港大中國商業學院（HKU Institute for China Business）回應本報指，物業作寫字樓用途，將作為該院校辦事處。

租期3年 校方：將作辦事處

金鐘海富中心第2座20樓全層，建築面積約10627方呎，以每月租30.2869萬租出，平均呎租28.5元，租客為香港大學中國商業學院（HKU Institute for China Business），租期由明年4月1日至2029年3月31日，為期三年。

金鐘海富中心第2座20樓全層，由香港大學中國商業學院承租，每月逾30萬。
金鐘海富中心第2座20樓全層，由香港大學中國商業學院承租，每月逾30萬。

本報向該學院查詢上述租賃，發言人回應，該學院目前使用港大校園內的徐展堂樓8樓及10樓作為辦事處，由於學院擴充，故承租海富中心作為寫字樓，徐展堂樓據點將會交還給港大。他強調，海富中心並不是教學地點（課室），該學院早於國內5個城市設有教學據點，包括北京、上海、成都、廣州及深圳，部分課程則設於港大校園內上課。

租金較高位跌逾50%

近年來，海富中心租金水平，普遍較疫情前高位跌逾50%，重返2009年金融海嘯時期，反映甲廈租金顯著調整。其中，海富中心二座13樓全層，建築面積同為約10627方呎，於2025年2月以每月約26萬元租出，折合呎租約25元，而於市況2018年市況高峰期，該廈呎租普遍介乎45元至50元。

該甲廈近年亦錄矚目成交，海富中心一期16樓全層，建築面積約20318方呎，以3億易手，平均呎價約1.48萬。

相關文章：九龍塘又一城商廈料19.6億易手 豐樹產業已選買家 城大：對事件沒有回應

相關文章：金鐘名都酒樓9月底結業 科技大學3.54億承接3萬呎舖址 稱用於教學用途

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
18小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
5小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
19小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
21小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
19小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
2026-01-27 12:28 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
16小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
7小時前