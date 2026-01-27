Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅遊KOL小斯控行銷公司拖欠近3150萬 曾斥1.4億買北角豪宅特色戶

熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯（張鎌安），其名下的公司早前入稟高等法院，控告一間行銷代理公司。小斯的公司指稱，向代理公司提供旅客里程、信用卡獎勵計劃等促銷服務，惟代理公司只支付部份費用，至今仍拖欠約3149.5萬，小斯的公司遂入稟追討。去年小斯斥1.368億買海璇平台特色戶一事，轟動全城，有人形容他為「最賺錢網紅 」。

相關文章：旅遊KOL小斯豪擲逾億入市 獲譽最賺錢網紅 鍾情北角大發展商維港盤

行銷代理欠付金錢

小斯旗下公司「Fly For Miles HK Limited」，近日入稟法院，追討行銷代理公司「INNOVATIVE DIGITAL MEDIA LIMITED」拖欠的服務費逾3,149萬元。

根據入稟狀，雙方自2016年起合作，小斯公司主要為對方提供旅客里程、信用卡獎勵計劃及貸款產品等推廣服務。在2023年7月至2025年10月期間，小斯按協議完成多項推廣，客戶包括恒生銀行、富邦財務、渣打香港及大新銀行集團等。

然而，代理公司未按約在發票日期後60日內付款。即使經多次催討，對方僅於今年1月14日支付約117萬元，至今仍拖欠約3,149.5萬元。小斯公司遂正式入稟，追討欠款連同利息及相關費用。

自稱有「精神潔癖」 只買一手物業

小斯於去年10月，斥1.368億元購入北角海璇II一伙高層平台特色戶，並連雙車位，呎價64,589元。

海璇II第2B-3期位於北角渣華道123號，由3座住宅大樓組成，提供228伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎304至2118方呎。
小斯回覆本地傳媒時並無否認為上址買家，稱自己對樓市並無太大信心，但觀察到新盤成交量持續暢旺，半新盤亦不乏獲利個案，至於買樓心得方面，他指由於有「精神潔癖」，故只會購買一手物業，且會選擇大型發展商的獨資項目，認為入住後管理方面會較有保證。同時，他傾向購入單位數目較多的大型屋苑，有利日後轉手。

海璇景觀。
教儲飛行里數 被指最賺錢KOL

現年約34歲的小斯於香港大學會計及金融系畢業，任職四大會計師樓期間，他在2013年5月建立Fly For Miles博客，教人儲飛行里數而走紅，至2014年全職經營博客。他曾擁有逾30張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。

小斯亦與金融機構及旅遊平台合作，發布信用卡優惠、飛行里數及旅遊攻略，累積大量喜愛追隨者。目前小斯開設Facebook、Instagram及YouTube頻道，後者追蹤人數逾12.8萬，有人形容他為「最賺錢網紅 」。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

