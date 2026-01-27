利是封店力搶3大核心區舖位 長情客連續6年租最貴地段 月賣近14.3萬個才夠交租

每逢農曆年，核心區紛現利是封店短租舖位，今年新春前，三大核心區暫錄5宗個案，銅鑼灣、尖沙咀及旺角最搶手，月租相差甚大，由每月8萬至20萬不等。

三大核心區包括銅鑼灣、尖沙咀及旺角，共錄至少5宗利是封專門店短租，銅鑼灣2宗，尖沙咀及旺角各錄1宗，月租由8萬至20萬，平均呎租60元至725元。

羅素街地舖月租20萬元

其中，羅素街60號地下A舖，建築面積約400方呎，連續6年由同一間利是封店租用，租客十分長情，今番更早於去年11月份落實承租，為期3個月，月租20萬，呎租高達500元。業內人士表示，利是封店並非新入行者，更不是生意新丁，他們都是廠家背景，身經百戰，每年皆開店，一定計過數才做生意，上述地舖去年短租予利是封專門店，月租更高達29萬，屬歷年最高。

羅素街60號地下A舖，連續6年由同一間利是封店租用，今年月租20萬。

賣14.28萬個才夠交租

根據網上資料查詢，該店的利是封均以盒裝出售，其中一款印上「福」字的金色利是封，一盒50個售價為70元，即平均每個1.4元。以月租20萬計算，即要賣14.28萬個才夠交租。

波斯富街單邊舖月租10萬

同區波斯富街78至82號地下A舖，建築面積約1200方呎，亦由利是封店短租，舖面向波斯富街及羅素街交界，鄰近時代廣場，售賣不同的利是封及賀年物品，市場人士估計月租約10萬。

波斯富街78至82號地下A舖，建築面積約1200方呎，估計短租每月約10萬。

該舖早年由銀行租用，2012年自由行旅客消費高峰期時，周大福曾以每月約120萬租用該舖，呎租約1000元，兩年後為保據點，更以147萬續租，直至後來市道轉淡，月租降至100萬以下，並於2020年遷出。

栢麗大道「靚位」月租10萬 高峰期月租達300萬

尖沙咀栢麗購物大道一個最靚地舖，涉及地下G1號舖，建築面積約790方呎，獲利是封店承租，平均呎租127元。該舖是栢麗購物大道第一間舖位，最接近清真寺及港鐵站出口，屬於龍頭位置。

尖沙咀栢麗購物大道地下1號舖，現時短租每月10萬。

該舖是栢麗購物大道第一間舖位，最接近清真寺及港鐵站出口，屬於龍頭位置。

該龍頭舖位曾由周生生2008年起租用此舖位，2012年月租加至300萬，時為高峰期，直至2021年疫情間棄租，業主僅把舖位作短租，2023年中港通關，業主再推出招租，惟反應仍屬一般，於是將舖位「一拆四」，分成4個地下及1樓複式舖，月租約12萬。結果，舖位先後租出，租客包括bossini時裝，及同系鞋店Clarks，售賣智能相機和運動攝影器材的Insta360，亦租用其中一舖。

相關文章：利是封店短租栢麗大道舖 每月10萬 料租至農曆年後

旺角弼街60號地下B及C號舖，面積約760方呎，亦由利是封店租用，該舖位曾由食店租用，去年8月起始交吉，業主以每月13萬放長租，現時暫由利是封店以每月8萬短租。

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，今年整體經濟有所改善，短租客亦積極找舖，除了利是封外，包括過年禮物，年花及糖果食品等等，不過，由於近年舖位租賃增加，盤源減少，短租盤未有以往充裕。

他又說，農曆年前為舖市淡季，一些尚未交吉舖位業主，樂於短租及平租舖位，一般來說，短租租金約高長租四分一，不過，利是封店較特殊，屬季節性的，不論核心區舖位長租叫租多少，短租通常則為每月10萬。

相關文章：利是封店又出動 進駐尖區加拿分道舖 每月10萬短租