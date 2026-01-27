Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

指標屋苑估價連升8個月 太古城單月升3%創近年新高 3屋苑逆市下跌

樓市動向
更新時間：11:20 2026-01-27 HKT
發佈時間：11:20 2026-01-27 HKT

整體市場氣氛持續向好，銀行亦多番調升多個屋苑估價，以追貼樓價，據《星島》追蹤20個指標屋苑單位估值，今年1月繼續出現「升多跌少」情況，已是連續8個月錄升幅，本月有14個屋苑估價錄按月升約0.2%至3.07%，當中以鰂魚涌太古城單位升幅最大。

相關文章：愛琴灣複式銀主盤開拍價598萬 低銀行估值20%

14屋苑升幅0.2%至3.07%

今年1月有14個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.2%至3.07%，對比上月16個屋苑升0.26%至5.46%，估價增長屋苑數量稍微減少的同時，整體升幅亦見收窄。另一方面，有3個屋苑單位估價錄升下跌，較上月多1個，按月減幅0.52%至2.39%，而月內有3個屋苑單位按月估價維持不變。

當中位於鰂魚涌太古城海景花園39座美菊閣中低層B室，面積1021方呎，估價連升第4個月並突破2000萬關口，最新報2045萬，創近年新高。估價按月增3.07%，更成為本月估價升幅最明顯單位，前後連升4個月累錄逾達15.8%增幅。

按月升幅第2大的屋苑單位為將軍澳南豐廣場的6座低層A室，面積697方呎，估價由上月的773萬增加16萬至本月的789萬，按月漲2.07%。另有1個屋苑單位估價錄逾2%的按月升幅，為荔枝角美孚新邨百老滙街22號中層A室，單位面積1000方呎，估價由1188萬增加2.02%至最新1212萬，亦屬近年內首次升高於1200萬水平。

值得一提的是，有3個屋苑單位估價從去年6月起就保持升勢，至今已屬「七連升」，為九龍灣德福花園、荃灣中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中層C室，面積327方呎，估價由6月的407萬，前後增加59萬或14.5%至本月的466萬。

嘉湖山莊及黃埔花園估價跌

此外，20大屋苑中有3個屋苑的估價錄按月減少，其中天水圍嘉湖山莊3期翠湖居5座低層E室跌最痛，單位面積458方呎，最新於1月的估價為368萬，相較去年12月時的377萬跌9萬，或約2.39%。而該屋苑已連續兩個月成為按月跌幅最大單位，累跌逾4.4%。

而紅磡黃埔花園3期座低層H室，單位面積852方呎，估價就由去年12月的1081萬，減少11萬至最新1070萬，跌幅約1.02%；鴨脷洲海怡半島23座美軒閣中低層B室，面積590方呎，1月估價為760萬按月輕微減少約0.52%

月內另有3個屋苑單位估價按月保持不變，其中2個位於港島區，北角城市花園9座中層C室及鰂魚涌康怡花園E座高層4室，面積分別581及596方呎，估價保持於801萬及769。藍田滙景花園1座低層F室，面積626方呎，估價就維持於730萬。

