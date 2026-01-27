億元豪宅盤按月成交彈逾8成 貴價樓成「避風港」業界：中港資金齊搶貨

地緣政治驅使不少中港豪客加快入市，將豪宅新盤視作資金「避風港」。踏入2026年豪宅新盤大額成交湧現，本月至今已錄得最少24宗成交價破億，對比去年12月全月錄得13宗逾億成交，按月大增逾8成，更創一手新例實施以來有記錄按月新高。以昨日為例，市場於昨日單日連錄4宗逾億交投，包括西半山天御分別以逾1.31億至1.36億售出3伙中層4房大宅，令項目月內逾億交投推高至9宗，撐起超級豪宅市場。

暫錄約24宗

豪宅新盤持續升溫，並且不乏逾億大額成交個案。本月暫錄24宗破億成交，售價介乎逾1.07億至逾4.47億，合共涉及逾51.08億。對比去年12月全月錄13宗逾億成交增加約85%。以宗數計算更創一手例實施以來有記錄按月新高，追溯過往逾億成交，對上一個單月錄20宗或以上成交為2019年11月，共錄得20宗逾億成交；另2016年10月亦錄得約21宗逾億個案，連同本月，即一手新例實施以來，共有3個月份逾億成交達20宗或以上。

天御2期昨售3伙

恒基與新世界發展的西半山超級豪宅項目天御2期昨日售出3伙，單日套現逾4億。其中1座22樓A室，面積2772方呎，屬於4套房間隔，以逾1.32億售出，成交呎價約47878元；昨日另售出1座22樓及23樓的B室，面積均為2773方呎，同屬4套房間隔，分別以逾1.31億及逾1.36億，各附連項目1個車位售出，成交呎價約47540及49181元。

天御2期新一年至今已速沽9間大宅，成交價均破億，本月暫合共套現逾15.74億。最貴為1座39樓全層特色戶，以逾4.22億連兩個車位售出，呎價約75831元。

薄扶林道138號洋房2.5億售

菱電旗下豪宅項目薄扶林道138號，昨日以招標方式售出1號洋房，屬項目中面積最大一伙，達6088方呎，附連1121方呎平台、1514方呎花園及490方呎天台，設私人泳池。洋房屬5房5套設計，其中4間套房位於地下，主人套房則設於3樓，昨日連同兩個車位以2.5億售出，呎價約41064元。

是次買家選用成交期45天的付款辦法。項目設有3座洋房，面積由6071至6088方呎，同屬5房間隔，各連1121方呎平台、1514至1607方呎花園及490方呎天台。於去年4月曾以3億連兩個車位售出3號洋房，當時呎價達4.9萬，現時僅尚餘2號洋房待售。

藍塘道獨立屋4.47億成交

今年至今暫時最大額住宅成交為恒隆旗下跑馬地豪宅項目藍塘道23至39號的31號獨立屋，達9186方呎，成交價約4.47192億，呎價約48682元。而呎價最高為樂聲電子或相關人士持有、位於淺水灣的1 SOUTH BAY CLOSE，項目6樓A室和B室成交價為3億，呎價約10.3萬。

美聯高級董事布少明說，樓價延續升勢，且香港IPO市場有望持續活躍，吸引老闆及高管等客源在港選購豪宅，配合股票興旺帶動財富效應，以及美國有望進一步減息，供應罕有的超級豪宅年內續成富豪追捧焦點。

中原高級資深營業董事何兆棠表示，預期今年豪宅成交維持，首先受地緣政治波動影響，資金流向實物市場避險，本港豪宅具高保值能力，成為內地資金重要避風港。以備受豪宅客鍾情的山頂南區為例，近期逾億成交中近8成為內地資金。此外，去年本港IPO集資金位列全球第一，市場預計今年續有新股來港上市，豪宅實屬新上市公司資產配置指定類別。

獨立洋房及分層有價有市

中港資金頻入市掃貨，分層及洋房均成為入市目標，同時帶動其他豪宅新盤交投造好。

恒基夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德天瀧，昨日再添成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最新售出8座11樓A室，面積1259方呎，4房間隔，成交價4750萬，呎價37728元。項目總銷售額突破100億，全盤連車位合共套現約102億。發展商昨日上載新一份銷售安排，首度推出8伙1座C室3房單位以招標形式發售，單位面積635方呎，設有私人電梯大堂，招標期由本周五（30日）開始。

新世界夥栢帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸滶晨，昨日連沽4伙，包括3伙以招標形式售出，合共套現近1.8億。其中，1B座38樓P2室，面積1559方呎，屬4房2套連工人房設計，設私人升降機前廳，面向深水灣，連一個停車位以8574.5萬售出，呎價55000元。

Blue Coast II每呎3.1萬新高

長實與港鐵合作發展的港島南岸Blue Coast II，以招標形式售出1伙4房高層海景單位，呎價達31200元，創項目呎價新高紀錄。單位為3座37樓B室，面積1224方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，成交價3818.9萬。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團自上周六起首階段調高部分招標單位之意向價之後，迅速錄成交。由於市況持續向好，將於下月10日再上調部分中層單位招標意向價，加幅約3%。

香港興業旗下愉景灣意峰，最新售出18號洋房，面積2023方呎，4房間隔，連3542方呎花園及714方呎天台等，成交價4228萬，呎價20900元。

百利保與富豪酒店合作發展的沙田九肚山富豪．山峯錄得今年首宗成交，最新售出第3座8樓B室，面積2042方呎，4房間隔，成交價4660萬，呎價約22821元。