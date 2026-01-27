Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「內娛炒房第一人」遭禁言惹揣測 曾稱每月要買一套房 身家估計逾百億

樓市動向
更新時間：06:00 2026-01-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-27 HKT

內地知名主持人李湘多個社交帳號於早前突遭全線禁言，微博、抖音、小紅書三大平台同步限制關注功能，令這位擁有2,900萬粉絲的明星瞬間引發網民熱議。這位曾以《快樂大本營》紅遍大江南北的主持人，不僅是90年代末電視黃金時代的代表人物，更被譽為「內娛炒房第一人」，自90年代末起，便在北京等地大量置業，單是北京就有多達70多套房產，估計資產達百億，更於47歲宣布退休享受生活。

內地知名主持人李湘多個社交帳號於早前突遭全線禁言，微博、抖音、小紅書三大平台同步限制關注功能，令這位擁有2,900萬粉絲的明星瞬間引發網民熱議。
內地知名主持人李湘多個社交帳號於早前突遭全線禁言，微博、抖音、小紅書三大平台同步限制關注功能，令這位擁有2,900萬粉絲的明星瞬間引發網民熱議。
早於1997年，剛畢業的李湘就登上《快樂大本營》，因其台風穩定幽默，成為節目核心人物。
早於1997年，剛畢業的李湘就登上《快樂大本營》，因其台風穩定幽默，成為節目核心人物。
直到1998年何炅到來，一齊組成初代「黃金搭檔」。
直到1998年何炅到來，一齊組成初代「黃金搭檔」。
在當時電視台的黃金時代，李湘於2000年前後，一年工資就已突破百萬。
在當時電視台的黃金時代，李湘於2000年前後，一年工資就已突破百萬。
2004年，她成立文化公司，身兼老闆、製作人、主持人三職。經營影視公司之餘，李湘還和博納影業聯合在長沙開設五星級影院。
2004年，她成立文化公司，身兼老闆、製作人、主持人三職。經營影視公司之餘，李湘還和博納影業聯合在長沙開設五星級影院。

微博標示「違反法律法規或社區公約」

李湘多個社交帳號遭全線禁言後，微博明確標示「違反法律法規或社區公約」，抖音與小紅書客服則拒絕透露具體原因，令網民紛紛猜測，禁言背後或與長期高調炫富，或觸及「清朗行動紅線」有關，又或有企業稅務合規或隱私侵權問題。

《快樂大本營》任主持 紅遍大江南北

早於1997年，剛畢業的李湘就登上《快樂大本營》，因其台風穩定幽默，成為節目核心人物，加上身邊男主持頻頻更換，更有「鐵打的李湘，流水的男主持」之說。直到1998年何炅到來，一齊組成初代「黃金搭檔」。在當時電視台的黃金時代，李湘於2000年前後，一年工資就已突破百萬。

但李湘在28歲時，因其母親問「你除了會主持《快樂大本營》，你還能做甚麽？」令她毅然決定離開《快樂大本營》 ，證明自己「還能做很多事情，給自己一個新的開始」。2004年，她成立文化公司，身兼老闆、製作人、主持人三職。經營影視公司之餘，李湘還和博納影業聯合在長沙開設五星級影院。隨後她還曾任深圳衛視副總監、奇虎360娛樂總裁，並在直播帶貨領域發展。

90年代佈局房產 單計北京有70多套

在「炒房」尚未成為流行詞的年代，李湘已看準房產增值潛力。在上世紀90年代，北京尚未實施限購政策時，李湘就敏銳捕獲房產投資機遇，將賺來的收入幾乎全數投入置業，低價買入、高價賣出。她曾在節目中透露，大學期間每個月都會買一套房，多年來在北京三四環核心地段累積了70多套房產，僅這部分資產就估值達百億。

前夫王岳倫上綜藝節目提到，「李湘有一個愛好，買房、賣房」。
前夫王岳倫上綜藝節目提到，「李湘有一個愛好，買房、賣房」。

前夫王岳倫上綜藝節目提到，「李湘有一個愛好，買房、賣房」；何炅亦曾表示，之前李湘建議他買房，即使剛來北京只是一個普通打工人，但李湘還是勸他「借錢買房」，在剛剛買完北京第一套房後就限購了，順利趕上限購末班車。

何炅亦曾表示，之前李湘建議他買房，即使剛來北京只是一個普通打工人，但李湘還是勸他「借錢買房」。
何炅亦曾表示，之前李湘建議他買房，即使剛來北京只是一個普通打工人，但李湘還是勸他「借錢買房」。

北京豪宅如宮殿 近年傳英國置業

據內媒透露，李湘在北京常居地位於朝陽區大湖山莊的三層豪宅，佔地666平方米，3層設計，設有私人電梯、室內酒吧、花園泳池、，客廳樓高6米，宛如歐式宮殿。

即使不常住的長沙單位，屋內裝修也格外精緻，全屋以大理石打造，配備15萬元（人民幣，下同）起步的Fendi餐桌、三個葡萄牙奢華品牌Brabbu的黃銅茶幾，風格融合輕奢與英倫氣派。近年為陪女兒赴英留學，更有網傳其在英國倫敦富人區置業，豪宅鄰近BBC電視中心與帝國理工新校區，步行500米即達歐洲最大購物中心Westfield，還專門設置酒窖收藏紅酒。

大膽開啟「直播賣房」 秒售21住宅

在2020年直播風潮剛剛席捲之時，李湘更大膽開啟「直播賣房」，首場直播吸引700萬觀眾，透過專業解說與現場連線，1秒售出21套住宅，創下1,860萬元銷售額。

到了2023年，她在微博上宣告已退休，未來將重心轉移到女兒和家庭上，其女兒王詩齡也一直活躍在公眾視野中，在李湘富養下長大的她，不僅出入豪車相伴，全身上下皆為奢侈品，每月生活費更是破百萬。近年李湘亦經常攜王詩齡參加各種高端成人社交場合，去年12月還一起出席哈爾濱的高級晚宴，其女身上佩戴的高級定制鑽石項鏈就價值千萬。

至於社交平台禁言一事雖然已過去約10日，但網民仍一直猜測其原因，當中或與炫富有關，亦有人認為與稅務相關，其名下20多間公司，註銷得僅剩6間；還有說法是疑似與洗錢有關，黃有龍表弟佘智江為跨境賭博十大逃犯之一，並於去年11月引渡回國，而李湘與黃有龍存在間接股權交際，但真實情況如何也不得而知，目前為止其賬號仍處於禁言狀態。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
20小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
7小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
12小時前
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
14小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
影視圈
10小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
14小時前
周三晚巴度為「飛輪霸」(圖) 主轡，故捨棄同場「椒椒醒」、「三軍勇將」、「魅力寶駒」及「時尚風趣」等四駒。
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
馬圈快訊
2026-01-26 00:01 HKT