「內娛炒房第一人」遭禁言惹揣測 曾稱每月要買一套房 身家估計逾百億

內地知名主持人李湘多個社交帳號於早前突遭全線禁言，微博、抖音、小紅書三大平台同步限制關注功能，令這位擁有2,900萬粉絲的明星瞬間引發網民熱議。這位曾以《快樂大本營》紅遍大江南北的主持人，不僅是90年代末電視黃金時代的代表人物，更被譽為「內娛炒房第一人」，自90年代末起，便在北京等地大量置業，單是北京就有多達70多套房產，估計資產達百億，更於47歲宣布退休享受生活。

微博標示「違反法律法規或社區公約」

李湘多個社交帳號遭全線禁言後，微博明確標示「違反法律法規或社區公約」，抖音與小紅書客服則拒絕透露具體原因，令網民紛紛猜測，禁言背後或與長期高調炫富，或觸及「清朗行動紅線」有關，又或有企業稅務合規或隱私侵權問題。

《快樂大本營》任主持 紅遍大江南北

早於1997年，剛畢業的李湘就登上《快樂大本營》，因其台風穩定幽默，成為節目核心人物，加上身邊男主持頻頻更換，更有「鐵打的李湘，流水的男主持」之說。直到1998年何炅到來，一齊組成初代「黃金搭檔」。在當時電視台的黃金時代，李湘於2000年前後，一年工資就已突破百萬。

但李湘在28歲時，因其母親問「你除了會主持《快樂大本營》，你還能做甚麽？」令她毅然決定離開《快樂大本營》 ，證明自己「還能做很多事情，給自己一個新的開始」。2004年，她成立文化公司，身兼老闆、製作人、主持人三職。經營影視公司之餘，李湘還和博納影業聯合在長沙開設五星級影院。隨後她還曾任深圳衛視副總監、奇虎360娛樂總裁，並在直播帶貨領域發展。

90年代佈局房產 單計北京有70多套

在「炒房」尚未成為流行詞的年代，李湘已看準房產增值潛力。在上世紀90年代，北京尚未實施限購政策時，李湘就敏銳捕獲房產投資機遇，將賺來的收入幾乎全數投入置業，低價買入、高價賣出。她曾在節目中透露，大學期間每個月都會買一套房，多年來在北京三四環核心地段累積了70多套房產，僅這部分資產就估值達百億。

前夫王岳倫上綜藝節目提到，「李湘有一個愛好，買房、賣房」；何炅亦曾表示，之前李湘建議他買房，即使剛來北京只是一個普通打工人，但李湘還是勸他「借錢買房」，在剛剛買完北京第一套房後就限購了，順利趕上限購末班車。

北京豪宅如宮殿 近年傳英國置業

據內媒透露，李湘在北京常居地位於朝陽區大湖山莊的三層豪宅，佔地666平方米，3層設計，設有私人電梯、室內酒吧、花園泳池、，客廳樓高6米，宛如歐式宮殿。

即使不常住的長沙單位，屋內裝修也格外精緻，全屋以大理石打造，配備15萬元（人民幣，下同）起步的Fendi餐桌、三個葡萄牙奢華品牌Brabbu的黃銅茶幾，風格融合輕奢與英倫氣派。近年為陪女兒赴英留學，更有網傳其在英國倫敦富人區置業，豪宅鄰近BBC電視中心與帝國理工新校區，步行500米即達歐洲最大購物中心Westfield，還專門設置酒窖收藏紅酒。

大膽開啟「直播賣房」 秒售21住宅

在2020年直播風潮剛剛席捲之時，李湘更大膽開啟「直播賣房」，首場直播吸引700萬觀眾，透過專業解說與現場連線，1秒售出21套住宅，創下1,860萬元銷售額。

到了2023年，她在微博上宣告已退休，未來將重心轉移到女兒和家庭上，其女兒王詩齡也一直活躍在公眾視野中，在李湘富養下長大的她，不僅出入豪車相伴，全身上下皆為奢侈品，每月生活費更是破百萬。近年李湘亦經常攜王詩齡參加各種高端成人社交場合，去年12月還一起出席哈爾濱的高級晚宴，其女身上佩戴的高級定制鑽石項鏈就價值千萬。

至於社交平台禁言一事雖然已過去約10日，但網民仍一直猜測其原因，當中或與炫富有關，亦有人認為與稅務相關，其名下20多間公司，註銷得僅剩6間；還有說法是疑似與洗錢有關，黃有龍表弟佘智江為跨境賭博十大逃犯之一，並於去年11月引渡回國，而李湘與黃有龍存在間接股權交際，但真實情況如何也不得而知，目前為止其賬號仍處於禁言狀態。