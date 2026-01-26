砵蘭街酒店變學生宿舍 平均房價約1萬元 繼春秧街酒店 再有投資者加入營運

香港打造留學品牌，吸引大批學生來港讀書，學生宿舍業務興起，近期萬通集團亦乘搭東風，繼沽售北角酒店，旗下旺角砵蘭街M1酒店全幢亦租出，其中酒店所有房間由學生宿舍營運商承租，月租逾90萬，平均呎租逾35元。

學生宿舍營運商進駐

旺角砵蘭街28至32號M1酒店，樓高27層，地下為入口大堂及1樓為網紅西餐廳，5樓以上客房，總建築面積約24729方呎，坐擁93間客房，其中酒店所有客房，以逾90萬租出，租客為學生宿舍營運商，平均每個房間約1萬。

據了解，該學生宿舍營運商於2018年成立，走高檔路綫，在市場上極具口碑。上述酒店未來亦只提供93個宿位。由於7月為學生宿舍租賃的高峰期，故營運商將在5月收樓裝修，趕在高峰期時招租。

至於該酒店1樓是一間網紅西餐廳，現時月租逾10萬，連同上述酒店房間，全幢月入逾100萬，業主萬通集團早於去年放售該酒店，意向價約2.3億，若以租金收入計算，料回報逾5厘。該酒店接近彌敦道，約2分鐘步程行到港鐵油麻地站。

北角M1酒店打造學生宿舍

除此之外，近日萬通集團亦沽售北角春秧街112號M1酒店全幢，建築面積約30244方呎，成交價1.83億，共92間客房，平均呎價6051元，每個房間作價199萬。買家為本地投資者，將於今年5月收樓後，將物業將改作學生宿舍，趕在新學期前推出招租。

世邦魏理仕資深董事莫旺寧表示，新買家正尋求與學生宿舍營運商、公寓品牌、酒店經營者或專上院校機構合作，深信在新業主配合下，項目預計可以趕及在下一個新學期，以全新面貌開放予學生預租及入住。

上述酒店由資深投資者羅佛照家族旗下的萬通集團持有，去年6月以意向價2.32億放售，該家族在2014年以3.05億買入全幢，持貨約12年帳面雖虧損約40%、涉約1.2億離場，不過，由於持有物業收租逾11年，期間租金進帳逾1.5億，足夠填補買賣差價。

BeLIVING結束營運 逾百名租戶須搬遷

不過，即使本港宿舍業務興旺，亦有相關品牌停運。位於銅鑼灣摩理臣山道的BeLIVING Youth Hub（下稱BeLIVING），由紀惠集團旗下酒店改裝而成，由香港青年聯會（青聯）負責營運，項目屬政府資助青年宿舍，惟運作不足三年便結束營運，逾百名青年租戶須於2月28日或之前搬遷。

有住戶不滿未獲安排賠償，以及通知期太短「中間夾住咗個農曆新年」，做法令人難以接受。記者向業主紀惠集團行政總裁湯文亮查詢，他透露，青聯已欠租逾一年，拖欠過千萬元，料因虧損而結束營運，「我不想影響青聯，還是不好提欠租，否則青聯以後很難租樓。」不過，對於被指欠租逾一年，青聯則無回應，只表示獲告知未能續約。

