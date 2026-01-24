Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

培新土瓜灣幸福大廈 申重建商住樓提供260伙

樓市動向
更新時間：10:02 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:02 2026-01-24 HKT

培新集團持有的土瓜灣幸福大廈，早年曾申請重建寫字樓用途，最新變陣向城規會申請重建1幢27層高商住大廈，共提供260伙，預計於2030年落成。

據文件顯示，上述項目位於馬頭角新碼頭街3至5號，目前屬「商業（9）」地帶，申請分層住宅及准許的商店及服務行業和食肆用途。

項目地盤面積約2.19萬方呎，住宅部分以地積比率6.499倍發展，以重建1幢樓高27層的商住物業，共提供260伙，平均每伙單位面積約549方呎，估計住客數目約702人，住宅可建總樓面約14.26萬方呎。

另外，非住用部分以地積比率約2.814倍發展，涉及可建總樓面約6.17萬方呎；換言之，整個項目可建總樓面約20.43萬方呎；據顯示，項目連同地下共6層為基座，用作零售、飲食、住客會所及部分停車場等用途，並在平台用作零售及餐飲用途，而6樓及以上為住宅樓層；而整個項目料於2030年落成。

申請人指，鑒於辦公室和商業樓面供應充足，擬議住宅發展能更有效地利用珍貴土地資源，以滿足不斷變化的市場需求。擬議住宅發展，能與現時的住宅社 區相融合；擬議發展能加強社區活力，為馬頭角區及東九龍帶來生氣。擬議發展能促進住宅區內的剩餘工業用途之逐步淘汰，不會帶來工業與住 宅為鄰所產生的問題。

資料顯示，培新集團於2016年以約7.18億購入，項目曾於2021年申請重建1幢樓高23層高寫字樓，涉及總樓面約25.9萬方呎。

深水灣道66號屋地重建獲批

另外，2023年以36億易手的壽臣山深水灣道66號屋地，去年向城規會申請放寬上蓋面積限制，以重建2幢樓高3層的獨立屋，另有1層停車間，可建總樓面約1.65萬方呎，料於2029年落成。日前已獲規劃署不反對，城規會昨審議後在有附帶條件下批准。

柴灣德昌大廈重建酒店獲批

興勝創建等持有的柴灣德昌大廈，去年向城規會申請放寬20%地積比率限制，以重建1幢樓高32層的酒店，共提供363個酒店房間，涉及可建總樓面約15.14萬方呎。城規會昨審議後，決定有附帶條件下批准。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
15小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
14小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
4小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
Alamy 示意圖
韓女聘私家偵探捉姦　夥女婿餐廳內斬斷丈夫生殖器沖馬桶
即時國際
2小時前