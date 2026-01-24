培新土瓜灣幸福大廈 申重建商住樓提供260伙

培新集團持有的土瓜灣幸福大廈，早年曾申請重建寫字樓用途，最新變陣向城規會申請重建1幢27層高商住大廈，共提供260伙，預計於2030年落成。

據文件顯示，上述項目位於馬頭角新碼頭街3至5號，目前屬「商業（9）」地帶，申請分層住宅及准許的商店及服務行業和食肆用途。

項目地盤面積約2.19萬方呎，住宅部分以地積比率6.499倍發展，以重建1幢樓高27層的商住物業，共提供260伙，平均每伙單位面積約549方呎，估計住客數目約702人，住宅可建總樓面約14.26萬方呎。

另外，非住用部分以地積比率約2.814倍發展，涉及可建總樓面約6.17萬方呎；換言之，整個項目可建總樓面約20.43萬方呎；據顯示，項目連同地下共6層為基座，用作零售、飲食、住客會所及部分停車場等用途，並在平台用作零售及餐飲用途，而6樓及以上為住宅樓層；而整個項目料於2030年落成。

申請人指，鑒於辦公室和商業樓面供應充足，擬議住宅發展能更有效地利用珍貴土地資源，以滿足不斷變化的市場需求。擬議住宅發展，能與現時的住宅社 區相融合；擬議發展能加強社區活力，為馬頭角區及東九龍帶來生氣。擬議發展能促進住宅區內的剩餘工業用途之逐步淘汰，不會帶來工業與住 宅為鄰所產生的問題。

資料顯示，培新集團於2016年以約7.18億購入，項目曾於2021年申請重建1幢樓高23層高寫字樓，涉及總樓面約25.9萬方呎。

深水灣道66號屋地重建獲批

另外，2023年以36億易手的壽臣山深水灣道66號屋地，去年向城規會申請放寬上蓋面積限制，以重建2幢樓高3層的獨立屋，另有1層停車間，可建總樓面約1.65萬方呎，料於2029年落成。日前已獲規劃署不反對，城規會昨審議後在有附帶條件下批准。

柴灣德昌大廈重建酒店獲批

興勝創建等持有的柴灣德昌大廈，去年向城規會申請放寬20%地積比率限制，以重建1幢樓高32層的酒店，共提供363個酒店房間，涉及可建總樓面約15.14萬方呎。城規會昨審議後，決定有附帶條件下批准。

