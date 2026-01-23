連鎖找換店租銅鑼灣渣甸坊巨舖 每月30萬 卓悅曾以200萬承租

銅鑼灣渣甸坊及啟超道交界一個地舖，建築面積約2500方呎，早前以每月30萬租出，市場消息透露，登記租客為連鎖找換店HONG KONG EXCHANGE。

銅鑼灣恩平道54號低層地下A舖及渣甸坊7號地舖，位處渣甸坊與啟超道交界，建築面積約2500方呎，舊租客龍城藥房，前年11月進駐，月租約30萬，租用一年後遷出，該巨舖去年12月再以每月30萬租出，呎租約120元，新租客HONG KONG EXCHANGE，該連鎖找換店近年連租一線舖，包括銅鑼灣羅素街，尖沙咀北京道及旺角西洋菜南街。

該舖早年則由化妝品連鎖店卓悅承租，卓悅自2005年開始承租，最初月租43.8萬，其後加租續約，直至2014年急升至200萬，為該舖歷來最貴租金，最新租金相對卓悅在2014年時大跌170萬或85%。

