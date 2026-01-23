北角春秧街M1酒店1.83億易手 買家擬改作學生宿舍 趕在新學期前招租

近年酒店交投熾熱，由萬通集團持有的北角春秧街M1酒店全幢，以1.83億成交，提供92個房間，每個房間作價199萬，買家為本地投資者，物業將改作學生宿舍。

北角春秧街112號 M1酒店全幢，建築面積約30244方呎，共提供92間客房，以成交價1.83億計算，平均呎價6051元，每個房間作價199萬。

相關文章：青年宿舍BeLIVING停運現羅生門 業主湯文亮爆對方欠租「我不想影響青聯」 青聯稱未能續約

每個房間199萬

市場消息透露，買家為本地投資者，將於今年5月收樓後，將物業將改作學生宿舍，趕在新學期前推出招租。

世邦魏理仕資深董事莫旺寧表示，新買家正尋求與學生宿舍營運商、公寓品牌、酒店經營者或專上院校機構合作，深信在新業主配合下，項目預計可以趕及在下一個新學期，以全新面貌開放予學生預租及入住。

上述酒店資深投資者羅佛照家族旗下的萬通集團持有，去年6月份以意向價2.32億放售，該家族在2014年以3.05億買入全幢，持貨約12年帳面雖虧損約40%、涉約1.2億離場，不過，由於持有物業收租逾11年，期間租金進帳逾1.5億，足夠填補買賣差價。

沽售尖東商廈鎖定利潤

羅佛照家族旗下萬通旅行社，近期沽售自用的尖沙咀力寶太陽廣場單位，該旅行社董事羅啟邦表示，由於遷址深圳經營，故縮細港辦公室，月省近20萬開支。

相關文章：本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」

他表示，旗下萬通旅行社已遷址羅湖商廈，該處聚集行家，具協同效應，港寫字樓八人縮減至一人，本來自用3000多呎，現減至1000多呎，足夠旗下業務所需，除了旅行社外，還有投資及信貸生意。旅行社搬遷後，不但每月節省接近20萬的開支，更鎖定商廈利潤。

力寶太陽廣場9樓4室，建築面積1152方呎，以1264.2萬易手，呎價10974元，原業主於2003年8月以647.5萬購入9樓3及4室，建築面積共約2311方呎，呎價約2802元，22年升2.9倍。現時，萬邦自用903室。

羅啟邦父親羅佛照，2003年同時亦購入同廈905室，面積約1152方呎，作價380萬，早前以1325萬成交，22年帳面獲利約945萬，升值2.5倍。