本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」

更新時間：11:46 2026-01-22 HKT
發佈時間：11:46 2026-01-22 HKT

萬通旅行社近期沽售自用的尖沙咀力寶太陽廣場單位，該旅行社董事羅啟邦表示，由於遷址深圳經營，縮細港辦公室，月省近20萬開支。

港寫字樓由3000呎減至1000呎

羅啟邦表示，旗下萬通旅行社已遷址羅湖商廈，該處聚集行家，具協同效應，港寫字樓八人縮減至一人，本來自用3000多呎，現減至1000多呎，足夠旗下業務所需，除了旅行社外，還有投資及信貸生意。旅行社搬遷後，不但每月節省接近20萬的開支，更鎖定商廈利潤。

羅啟邦表示，旗下萬通旅行社遷址深圳，故沽售力寶太陽廣場單位。

鎖定利潤 32年升2.9倍

力寶太陽廣場9樓4室，建築面積1152方呎，以1264.2萬易手，呎價10974元，原業主於2003年8月以647.5萬購入9樓3及4室，建築面積共約2311方呎，呎價約2802元，32年升2.9倍。現時，萬邦自用903室。

羅啟邦父親羅佛照，於2003年亦購入同廈905室，面積1152方呎，作價380萬，早前以1325萬成交，22年帳面獲利約945萬，升值2.5倍。

