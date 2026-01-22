時間廊進駐尖沙咀漢口道地舖 月租9萬元 較舊租約減兩成

核心區舖位租賃持續，尖沙咀漢口道漢宜大廈一個地舖，建築面積約358方呎，以每月9萬租出，平均呎租251元，較舊租金11.8萬減23%，新租客為連鎖鐘錶店，租約為期兩年。

每月9萬 較舊租減23%

上址為尖沙咀漢口道19至21號漢宜大廈地下J舖，建築面積約358方呎（實用約215方呎），以每月9萬租出，平均呎租251元（以建築面積計算），新租客為時間廊，租約由2025年12月30日至2027年12月29日，為期兩年。該舖位舊租客為藥房，於2023年3月以每月11.8萬承租，為期兩年，新租金較舊租減幅23%。

時間廊曾於市旺時積極租舖，選址中環、銅鑼灣及旺角等核心地段大手租舖，不過，自從2020年後，隨着市況回落及疫情肆虐，亦先後棄租多個據點，是次承租漢口道舖位，論銀碼及地段，均較以往保守。時間廊目前在核心地段擁有旗艦店，包括銅鑼灣一線街道啟超道與利園山邊單邊舖位，早前更大事裝修，令舖面煥然一新。

尖沙咀漢口道19至21號漢宜大廈地下J舖，由時間廊以每月9萬承租。

胡忠每呎入場1.1萬

另外，灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓單位拆售，建築面積約973至28198方呎，以現狀交吉交易。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該物業開售呎價逾1.1萬。

他又說，胡忠大廈匯聚多個政府部門、法律及專業服務機構，商業氛圍濃厚。物業毗鄰合和中心、合和中心二期、QRE Plaza等，飲食、購物及日常生活配套齊全。步行約5至8分鐘，即可到達港鐵灣仔或金鐘站。

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，金朝陽打造的葵涌新式工廈項目iCITY，剛過去的一個月內，錄得30宗租賃，可見24小時工作間租賃需求強勁。

其中一個中層單位，建築面積約422方呎，以每月1.4萬租出，呎租約33元，以業主購入價約439萬計，回報約3.8厘；另一宗為高層單位，建築面積約444方呎，以1.05萬租出，呎租約24元，業主以約399萬購入上述物業，料回報3.2厘。