Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

時間廊進駐尖沙咀漢口道地舖 月租9萬元 較舊租約減兩成

樓市動向
更新時間：10:59 2026-01-22 HKT
發佈時間：10:59 2026-01-22 HKT

核心區舖位租賃持續，尖沙咀漢口道漢宜大廈一個地舖，建築面積約358方呎，以每月9萬租出，平均呎租251元，較舊租金11.8萬減23%，新租客為連鎖鐘錶店，租約為期兩年。

每月9萬 較舊租減23%

上址為尖沙咀漢口道19至21號漢宜大廈地下J舖，建築面積約358方呎（實用約215方呎），以每月9萬租出，平均呎租251元（以建築面積計算），新租客為時間廊，租約由2025年12月30日至2027年12月29日，為期兩年。該舖位舊租客為藥房，於2023年3月以每月11.8萬承租，為期兩年，新租金較舊租減幅23%。

時間廊曾於市旺時積極租舖，選址中環、銅鑼灣及旺角等核心地段大手租舖，不過，自從2020年後，隨着市況回落及疫情肆虐，亦先後棄租多個據點，是次承租漢口道舖位，論銀碼及地段，均較以往保守。時間廊目前在核心地段擁有旗艦店，包括銅鑼灣一線街道啟超道與利園山邊單邊舖位，早前更大事裝修，令舖面煥然一新。

尖沙咀漢口道19至21號漢宜大廈地下J舖，由時間廊以每月9萬承租。
尖沙咀漢口道19至21號漢宜大廈地下J舖，由時間廊以每月9萬承租。

胡忠每呎入場1.1萬

另外，灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓單位拆售，建築面積約973至28198方呎，以現狀交吉交易。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該物業開售呎價逾1.1萬。

他又說，胡忠大廈匯聚多個政府部門、法律及專業服務機構，商業氛圍濃厚。物業毗鄰合和中心、合和中心二期、QRE Plaza等，飲食、購物及日常生活配套齊全。步行約5至8分鐘，即可到達港鐵灣仔或金鐘站。

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，金朝陽打造的葵涌新式工廈項目iCITY，剛過去的一個月內，錄得30宗租賃，可見24小時工作間租賃需求強勁。

其中一個中層單位，建築面積約422方呎，以每月1.4萬租出，呎租約33元，以業主購入價約439萬計，回報約3.8厘；另一宗為高層單位，建築面積約444方呎，以1.05萬租出，呎租約24元，業主以約399萬購入上述物業，料回報3.2厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
5小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
15小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
18小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
13小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
12小時前
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
5小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
01:17
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
13小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT