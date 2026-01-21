土瓜灣「廢墟」銀主盤開價290萬推拍 投資者博收購落空終斷供
更新時間：14:34 2026-01-21 HKT
土瓜灣譚公道142號一伙面積近600呎的舊樓單位，將於今日（21日）下午公開拍賣，開拍價290萬元，呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，近7年前斥150萬元購入，原意待發展商收購重建以套現，但未待甩手便因斷供而淪為銀主盤。
7年前150萬買入
上述單位位於譚公道142號，屬舊式唐樓，實用面積589平方呎。據悉，原業主為投資者，因看好舊樓投資潛力，於2019年8月斥資150萬元購入單位，打算靜待發展商收購以套現離場，故一直未有修繕單位內部。不過，購入後經濟環境轉變，樓市漸趨下行，發展商亦放緩收購步伐，致使投資計劃落空，其後更因斷供，單位遂由銀主接管並推出拍賣。
即睇譚公道銀主盤內部：
原業主於買入單位後，一直未有裝修。從拍賣資料及相片所見，內部狀况殘舊，狀況更是形同廢墟。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面滿佈碎石及建築廢料，部分水電喉管外露變形。
資料顯示，譚公道142號物業於1955年落成，樓齡近71年，一帶早年不乏財團收購。資料顯示，譚公道一列舊樓於2019年中獲神秘財團出價逾20億元洽購，住宅單位收購價達每平方呎約1.7萬元。另外，譚公道75號全幢商住舊樓亦於2018年由「造紙大王」家族、理文造紙行政總裁李文俊及相關人士以5,300萬元購入。
|拍賣詳情
|拍賣日期及時間
|2026年1月21日 (星期三) 下午3時
|拍賣地點
|中環章記大廈3樓A室
|拍賣行
|忠誠拍賣行
