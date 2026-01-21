Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣「廢墟」銀主盤開價290萬推拍 投資者博收購落空終斷供

樓市動向
更新時間：14:34 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:34 2026-01-21 HKT

土瓜灣譚公道142號一伙面積近600呎的舊樓單位，將於今日（21日）下午公開拍賣，開拍價290萬元，呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，近7年前斥150萬元購入，原意待發展商收購重建以套現，但未待甩手便因斷供而淪為銀主盤。

相關文章：嘉湖山莊銀主盤開價379萬拍賣 低銀行估值10%

7年前150萬買入

上述單位位於譚公道142號，屬舊式唐樓，實用面積589平方呎。據悉，原業主為投資者，因看好舊樓投資潛力，於2019年8月斥資150萬元購入單位，打算靜待發展商收購以套現離場，故一直未有修繕單位內部。不過，購入後經濟環境轉變，樓市漸趨下行，發展商亦放緩收購步伐，致使投資計劃落空，其後更因斷供，單位遂由銀主接管並推出拍賣。

即睇譚公道銀主盤內部：

原業主於買入單位後，一直未有裝修。從拍賣資料及相片所見，內部狀况殘舊，狀況更是形同廢墟。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面滿佈碎石及建築廢料，部分水電喉管外露變形。

資料顯示，譚公道142號物業於1955年落成，樓齡近71年，一帶早年不乏財團收購。資料顯示，譚公道一列舊樓於2019年中獲神秘財團出價逾20億元洽購，住宅單位收購價達每平方呎約1.7萬元。另外，譚公道75號全幢商住舊樓亦於2018年由「造紙大王」家族、理文造紙行政總裁李文俊及相關人士以5,300萬元購入。

拍賣詳情
拍賣日期及時間 2026年1月21日 (星期三) 下午3時
拍賣地點 中環章記大廈3樓A室
拍賣行 忠誠拍賣行

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
23小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
5小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
16小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
19小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
6小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
21小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
5小時前