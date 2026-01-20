「劍神」張家朗再入市 187萬購雲匯車位 半年前逾1600萬買同屋苑3房

「劍神」張家朗再入市，市場消息指，張家朗新近擲187萬元買大埔白石角雲滙一個車位，若連同去年中以逾1,600萬買入的同屋苑高層三房計，半年合共逾1,788萬元入市。

據悉是次成交為雲滙第1期B層單號車位，新近在上月以187萬元買入，據登記買家顯示為張家朗（CHEUNG KA LONG），與兩屆奧運金牌得主、有「香港劍神」 之稱的香港劍擊運動員張家朗同名，料為同一人。參考同層一個單號車位，最新成交價為191萬元，即今次張家朗買入的車位造價較最新成交平4萬元或2.1%。

去年中逾1600萬買雲滙高層3房套 鄰近體院

張家朗去年7月斥資1612.4萬元，一手購入同屋苑雲滙高層一個3房單位，單位實用面積932方呎，屬3房套及儲物室間隔，採傳統梗廚設計，呎價1.73萬元，連同是次今次車位計，張家朗半年累計擲逾1,788萬元入市。

張家朗去年7月斥資1612.4萬元，一手購入同屋苑雲滙高層一個3房單位，單位實用面積932平方呎，呎價1.73萬元。

雲滙由新地發展。

根據該樓盤成交紀錄冊資料顯示，買家選用180日成交期，臨時訂金即樓價5%於投標書獲賣方接納當日（即接納書的日期）繳付，其後樓價5%加付訂金於接納書的日期後60日內繳付，樓價餘款90%於接納書的日期後180日內繳付；另外，可享有認購該期數或其他期數內一個住戶停車位的權利。

該新盤鄰近火炭的香港體育學院，而張家朗一直在該院接受訓練，對區內環境十分熟識，故亦甚為方便。

雲滙鄰近火炭的香港體育學院，而張家朗一直在該院接受訓練，對區內環境十分熟識，故亦甚為方便。

張家朗兩屆奧運淨袋1650萬獎金

2016年張家朗首奪亞洲擊劍錦標賽冠軍，成為香港首位個人亞洲賽王者，其後分別在2021年東京奧運男子花劍個人賽，以及2024年巴黎奧運男子花劍個人賽兩度摘取金牌，故有香港「劍神」之稱。張家朗在東京奧運取得金牌後，獲「精英運動員計劃」500萬元獎金。另外，由於張家朗畢業於林大輝中學，因此也獲得林大輝中學畢業生獎勵計劃250萬元獎金，合計750萬元。

2024年張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽中，成功衛冕金牌。根據馬會「優秀運動員獎勵計劃」，張家朗可獲600萬元獎金。此外，張家朗由於是林大輝中學畢業生，可再獲「林大輝慈善基金」獎勵，金額為300萬元，即兩屆奧運至少淨袋1,650萬元。

