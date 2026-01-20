Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「劍神」張家朗再入市 187萬購雲匯車位 半年前逾1600萬買同屋苑3房

樓市動向
更新時間：16:18 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:18 2026-01-20 HKT

「劍神」張家朗再入市，市場消息指，張家朗新近擲187萬元買大埔白石角雲滙一個車位，若連同去年中以逾1,600萬買入的同屋苑高層三房計，半年合共逾1,788萬元入市。

據悉是次成交為雲滙第1期B層單號車位，新近在上月以187萬元買入，據登記買家顯示為張家朗（CHEUNG KA LONG），與兩屆奧運金牌得主、有「香港劍神」 之稱的香港劍擊運動員張家朗同名，料為同一人。參考同層一個單號車位，最新成交價為191萬元，即今次張家朗買入的車位造價較最新成交平4萬元或2.1%。

 

去年中逾1600萬買雲滙高層3房套 鄰近體院

張家朗去年7月斥資1612.4萬元，一手購入同屋苑雲滙高層一個3房單位，單位實用面積932方呎，屬3房套及儲物室間隔，採傳統梗廚設計，呎價1.73萬元，連同是次今次車位計，張家朗半年累計擲逾1,788萬元入市。

「劍神」張家朗入市 1612萬購白石角雲匯3房 兩屆奧運奪金贏逾千萬 足夠Full Pay置業

張家朗去年7月斥資1612.4萬元，一手購入同屋苑雲滙高層一個3房單位，單位實用面積932平方呎，呎價1.73萬元。
張家朗去年7月斥資1612.4萬元，一手購入同屋苑雲滙高層一個3房單位，單位實用面積932平方呎，呎價1.73萬元。
雲滙由新地發展。
雲滙由新地發展。

根據該樓盤成交紀錄冊資料顯示，買家選用180日成交期，臨時訂金即樓價5%於投標書獲賣方接納當日（即接納書的日期）繳付，其後樓價5%加付訂金於接納書的日期後60日內繳付，樓價餘款90%於接納書的日期後180日內繳付；另外，可享有認購該期數或其他期數內一個住戶停車位的權利。

該新盤鄰近火炭的香港體育學院，而張家朗一直在該院接受訓練，對區內環境十分熟識，故亦甚為方便。

「劍神」張家朗入市 1612萬購白石角雲匯3房 兩屆奧運奪金贏逾千萬 足夠Full Pay置業

雲滙鄰近火炭的香港體育學院，而張家朗一直在該院接受訓練，對區內環境十分熟識，故亦甚為方便。
雲滙鄰近火炭的香港體育學院，而張家朗一直在該院接受訓練，對區內環境十分熟識，故亦甚為方便。

張家朗兩屆奧運淨袋1650萬獎金

2016年張家朗首奪亞洲擊劍錦標賽冠軍，成為香港首位個人亞洲賽王者，其後分別在2021年東京奧運男子花劍個人賽，以及2024年巴黎奧運男子花劍個人賽兩度摘取金牌，故有香港「劍神」之稱。張家朗在東京奧運取得金牌後，獲「精英運動員計劃」500萬元獎金。另外，由於張家朗畢業於林大輝中學，因此也獲得林大輝中學畢業生獎勵計劃250萬元獎金，合計750萬元。

2024年張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽中，成功衛冕金牌。根據馬會「優秀運動員獎勵計劃」，張家朗可獲600萬元獎金。此外，張家朗由於是林大輝中學畢業生，可再獲「林大輝慈善基金」獎勵，金額為300萬元，即兩屆奧運至少淨袋1,650萬元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前