Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

減息及粵車南下帶動 利嘉閣料今年工商舖成交勢破5200宗 按年升17%

樓市動向
更新時間：15:29 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:29 2026-01-20 HKT

代理行發表今年工商舖市場走勢預測，利嘉閣認為整體市場向好發展，全年料錄5,240宗成交，按年升17%，創5年新高。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，上述預期主要因為市場今年受惠低息環境、經濟增長、粵車南下及商廈需求有心動力等因素，預計整體商廈市場向好。

黃應年表示，上述預期主要因為市場今年受惠低息環境、經濟增長、粵車南下及商廈需求有心動力等因素，預計整體商廈市場向好。
黃應年表示，上述預期主要因為市場今年受惠低息環境、經濟增長、粵車南下及商廈需求有心動力等因素，預計整體商廈市場向好。

黃應年説，若《財政預算案》於按揭方面著手推出利好措施，能有效帶動工商舖市場發展。

黃應年續稱，相信外地企業繼續進駐，新興產業擴張，預期寫字樓市場今年錄逾1,440宗，涉350億元。價錢方面持平或跌5%，因仍有個別投資者有沽貨需要，面對價錢壓力。

寫字樓市場成交去年回到逾千宗水平，錄1,074宗，合約登記總值就由2024年約153億升8成至去年279億元。

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒指出工廈價錢今年料有5%至8%升幅，全年錄2,600宗成交，涉190億元。

2025年工廈成交量較2024年的近年低位錄反彈，錄2,281宗，宗年增約26%，買賣金額共約165.71億元，按年增約5%。其中以200萬至不足500萬元錄1,070宗最多。

利嘉閣（工商舖）地產商舖 、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，遊客回歸帶動商鋪成交，展望利好因素今年持續，商鋪價錢能錄最多10%升幅，料錄1200宗成交，按年升約8%。去年錄1,113宗商鋪成交，按年增18%。因逾億元大額交投減少，導致總成交金額按年跌約20%至65.21億元水平。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前