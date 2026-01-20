減息及粵車南下帶動 利嘉閣料今年工商舖成交勢破5200宗 按年升17%

代理行發表今年工商舖市場走勢預測，利嘉閣認為整體市場向好發展，全年料錄5,240宗成交，按年升17%，創5年新高。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，上述預期主要因為市場今年受惠低息環境、經濟增長、粵車南下及商廈需求有心動力等因素，預計整體商廈市場向好。

黃應年説，若《財政預算案》於按揭方面著手推出利好措施，能有效帶動工商舖市場發展。

黃應年續稱，相信外地企業繼續進駐，新興產業擴張，預期寫字樓市場今年錄逾1,440宗，涉350億元。價錢方面持平或跌5%，因仍有個別投資者有沽貨需要，面對價錢壓力。

寫字樓市場成交去年回到逾千宗水平，錄1,074宗，合約登記總值就由2024年約153億升8成至去年279億元。

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒指出工廈價錢今年料有5%至8%升幅，全年錄2,600宗成交，涉190億元。

2025年工廈成交量較2024年的近年低位錄反彈，錄2,281宗，宗年增約26%，買賣金額共約165.71億元，按年增約5%。其中以200萬至不足500萬元錄1,070宗最多。

利嘉閣（工商舖）地產商舖 、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，遊客回歸帶動商鋪成交，展望利好因素今年持續，商鋪價錢能錄最多10%升幅，料錄1200宗成交，按年升約8%。去年錄1,113宗商鋪成交，按年增18%。因逾億元大額交投減少，導致總成交金額按年跌約20%至65.21億元水平。