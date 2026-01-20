美孚百老滙街地舖3780萬易手 馬亞木家族沽貨 23年升值44%

近期民生區舖位交投暢旺，「小巴大王」馬亞木家族剛沽售美孚新邨百老滙街一個地舖，作價3780萬，平均每呎2.36萬，新買家料回報約5.7厘，物業於23年間升值44%。

平均每呎2.36萬

上址為美孚新邨百老滙街地下N43號舖，建築面積約1600方呎，以3780萬易手，平均呎價23625元，現時由一間叫「食好啲」的中餐廳承租，月租18萬，新買家料回報約5.7厘。原業主馬亞木家族，於2002年9月以2630萬購入，持貨逾23年帳面獲利約1150萬，物業升值44%。

儘管網購盛行，惟人口密集的民生地段，消費能力仍然強勁，尤其食肆以至需要來去水行業包括美容、寵物等，都是網購不能取代，對舖位需求龐大，令民生旺段、尤其大型屋苑舖市硬淨，這些行業都是居民必須的，馬亞木家族早年大手購入民生地段舖位，經過多年收租，近年陸續沽售，淡市下仍然獲利可觀。

馬亞木家族沽售美孚新邨百老滙街地下N43號舖，作價3780萬。

小巴大王馬亞木家族上月亦沽售北角英皇道460號樂嘉中心1樓巨舖，面積約1.6萬方呎，作價1.07億，平均呎價約6687元。

買家為「魚翅城」創辦人鄺洪昆，原業主2008年3月約1.05億購入，持貨逾17年帳面獲利輕微，不過計及多年來收租，獲利可觀。

上述物業早年曾由酒樓承租，月租逾55萬，後來租予護老院，月租約60萬，新買家鄺洪昆料回報6.7厘。鄺洪昆今年7月向地產代理監管局前主席陳韻雲及相關人士，以1.078億購入鰂魚涌栢蕙苑商場高層地下2號一個巨舖，面積約1.2萬方呎，平均呎價9000元，該商舖由壽司郎承租，鄺氏5個月內斥資2.148億元購入兩個舖。

相關文章：

中環中心全層逾5.6億易手 「小巴大王」家族沽貨 平均每呎2.2萬