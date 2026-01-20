證券商連租旺區地舖建據點 聚焦核心及民生段 月租22萬至120萬

證券商承租地舖蔚成風氣，前後在核心區承租巨舖，拓展市場及增加曝光率，今年以來暫錄2宗，加入「街舖戰團」的包括一間叫「方德証券」的券商，以每月約78萬承租上環巨舖；另外，富途證券繼續擴張，選址新界地標商場開設據點，月租22.8萬。

方德証券於2015年成立，核心團隊來自華泰證券、騰訊等機構，現時，寫字樓設於上環德輔道中188號金龍中心20樓，面積近1.4萬方呎，市值呎租50元。近期承租同廈複式舖，地下、1及2樓各約100方呎，5500及8300方呎，共約1.4萬方呎，月租約78萬，每呎56元。

「線上」轉「線下」突圍

該行看準科技發展，自主研發「方德港美股」APP，以中文操作美股、澳股、日股等交易，「一個帳戶」投遍全球。經過10年來發展，最新更承租地舖拓展市場，預期農曆新年後正式開業。市場消息指，方德証券鍾情該廈位置，巨舖坐擁大型招牌及電視屏幕，廣收宣傳之效。該巨舖舊客渣打銀行月租逾100萬，新租金跌22%。

意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興表示，傳統觀念來說，商戶開設地舖為吸納顧客，證券商運作模式不同，主要生意還是來自網上，由網上做起，接着開實體店，由「線上」轉「線下」，目的除了提供服務築固舊顧客外，同時趁股市暢旺拓展市場，現時新股暢旺，仍有200多隻股票將來港上市，正是吸納新客時機。

吸內地投資者開戶

他又表示，實體店亦在於吸引內地投資者開戶，基於法例及政策關係，內地不能透過線上開設香港券商戶口，券商惟有在港開設實體店來捕捉客源。這股券開舖熱潮長線能否持續，則要視乎長遠會否有足夠客源，支持街舖據點。

近年積極擴張的富途證券，於新界葵涌廣場承租向街巨舖(地下23號舖)，建築面積約2365方呎，月租22.8萬，呎租96元。該舖屬一線舖，早年是銀行爭奪目標，先後由渣打、中國工商銀行（亞洲）進駐，高峰時月租37.8萬。事實上，富途近年已不斷拓展至非核心區，由2024年開始，先後在沙田、荃灣開設街舖。