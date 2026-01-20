地產文學再升級 道盡樓市興衰「鳳凰樓都Dope」 Gareth. T神曲變「厘印若嫌多 用紅衫魚唱情歌」

地產代理不時發揮小宇宙，創作出極吸眼球的售樓廣告，部分更玩盡諧音、「食字」，甚至二次創作流行曲歌詞，這些「地產文學」不但在社交平台上引發熱議，字裡行間更道盡了樓市的現實興衰。

近日網上流傳一則黃埔新邨的放盤廣告，代理發揮「鬼才」本色，將新生代歌手Gareth. T（湯令山）失戀神曲《用背脊唱情歌》的一句「眼淚若嫌多，用背脊唱情歌」，鬼馬改為「厘印若嫌多，用紅衫魚唱情歌」。

不過，此標語並非純粹搞笑。自政府去年調整物業印花稅稅階後，徵收100元印花稅的物業價值上限已由300萬元放寬至400萬元。以該個叫價400萬元的黃埔新邨單位為例，以往買家須繳付 1.5%（即6萬元）印花稅，但在新措施下，印花稅稅額大幅削減至僅100 元。代理口中的「紅衫魚（100 元鈔票）」即可解決稅項，將政策優點轉化為營銷亮點。此外，廣告更標榜「3分鐘到黃埔站唯一匙盤」，藉此增加單位吸引力。

緊貼潮語「鳳凰樓都DOPE！」

除改歌詞外，代理亦緊貼潮流用語。另一張黃埔花園的廣告中，代理寫道「鳳凰樓都DOPE」，該放盤單位實用面積765方呎，屬四房戶型，附有裝修，業方開價1080萬。代理回覆《星島頭條》查詢時表示，該單位實際位於 14 樓，雖非真正的「鳳凰樓層」，但單位已經以998萬元售出。翻查數據，2024年同類單位成交價約960萬元，反映單位具一定承接力。

所謂的「鳳凰樓」是指大廈頂層對落一層的單位，因無滲漏風險且景觀開揚，傳統上被視為比頂層更優質。

而「Dope」一詞是源自嘻哈（Hip Hop）文化的讚美詞，意指「超級棒」、「超酷」。早前Hip Hop界「滑板教父」、「廿四味」成員 Brian（李凱賢）在網台節目訪問中，力推銅鑼灣一間食店，當中一句「燒鵝都Dope」意外爆紅，令這個詞成為近期潮語，代理借用此詞或反映該單位質素極佳。

彭秀慧：從標語洞察市況

事實上，「地產文學」由來已久，風格由嘩眾取寵到千奇百趣應有盡有。導演彭秀慧去年12月在其Talkshow上，亦有提及地產文學，指出現時市場不少筍盤呈現「有樓冇市」的膠著狀態，而透過代理的廣告標語已經可以洞察市況，「就算唔係真係有興趣走去買樓，你就知這而家個市」。她又指，代理亦會刻意突出樓盤優點，期望在淡市中「容易啲搵到買家」。

她重提曾有代理將張國榮名曲《風繼續吹》中的「心裡極渴望，希望留下伴著妳」，改寫為「心裡極渴望，希望這樓價遇著你」；「要將憂鬱苦痛洗去，柔情蜜意我願記取」則改成「佢將憂鬱苦痛洗去，無情賤價佢願意取」，將業主的無奈寫得淋漓盡致。

同時，她又提到一則翔龍灣售樓廣告，代理形容該621方呎單位為「高潮神器」 ，大讚標語吸睛程度令人「唔買都想睇下」。

回顧經典地產文學 「窮人恩物」惹熱議

回顧多年來的「地產文學」，最經典莫過於2012年樓價持續攀升時，有代理將樂悠居一個 410 萬元的單位形容為「窮人恩物」，隨即引起熱議。此外，市場亦曾湧現「無語問蒼天」、「淚已流乾」、「跌到極麻木」、「賣樓葬父」，甚至「太古城內執到寶，連外星人都讚好」及「買嚟養魚都抵」等誇張字眼。

立即回顧過往「地產文學」精選：

月前則有網民分享一張沙田第一城的放盤廣告，實用面積約327方呎，開價360萬元，文案竟寫著「老友鬼鬼 信主得救」。面對這類標語，亦難怪發文者感嘆「地產文學真係好深奧，凡人真係好難明！」

地產文學｜沙田第一城放盤標語惹關注 列明「老友鬼鬼 信主得救」 放盤價平過市價逾百萬