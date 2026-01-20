Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

普通話拼音買家入市積極 去年錄近1.4萬宗 按年增兩成創新高 啟德新盤最受追捧

樓市動向
更新時間：10:29 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:29 2026-01-20 HKT

2025年本港樓市止跌回升，內地資金來港置業保持積極。中原數據顯示，去年本港私人住宅錄得的買賣登記中，姓名為普通話拼音登記的買家佔近1.4萬宗，按年增加20%，涉及金額超過1400億，按年增加逾8%，無論宗數或金額均創歷來新高，並且連續3年「價量齊升」。

連續3年「價量齊升」

中原表示，去年全港合共錄得逾5.66萬宗私人住宅買賣登記，當中姓名為普通話拼音登記的買家佔13958宗，較2024年的11631宗，按年增加20%；涉及金額超過1400億，高見1410億，較2024年增加逾8%，連續兩年突破千億大關。

去年一手市場涉及普通話拼音買家的成交金額錄約789億，僅次2024年的798億，屬歷史次高，涉及買賣宗數首次突破6000宗關，錄約6502宗按年增17%；若與2022年「撤辣」前低位僅1212宗及184億比較，增幅更達4倍及3倍。去年12月普通話拼音買家錄1410宗成交，按月增10%，創5個月新高。

內地買家普遍傾向新發展區，其中啟德新區已成為置業熱點。去年該區2222宗一手成交中，普通話拼音買家佔1169宗，所佔比例高達50%，宗數居全港之冠。

今年料破1.5萬宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着環球經濟向好、減息刺激需求、一手庫存量逐步回落，加上「北水效應」持續，今年普通話拼音買家買賣宗數有望突破1.5萬宗，再創1995年有紀錄以來新高。
 

上車驗樓,星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

