Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利是封店又出動 進駐尖區加拿分道舖 每月10萬短租

樓市動向
更新時間：18:50 2026-01-19 HKT
發佈時間：18:50 2026-01-19 HKT

臨近農曆年，利是封店又出動，最新為加連威老道相連舖，舖面向加拿分道，建築面積共約1172方呎，以每月約10萬租出，平均呎租85元，租客為利是封店，

上址為加連威老道21A及21B號德立大廈地下C及D舖，建築面積各約586方呎，合共1172方呎，面向加拿分道，最新由「利是封專賣店」承租，月租約10萬，平均每呎85元。

換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 恒生設迎新鈔ATM 一文睇清預約安排

相連舖面積共1172呎

該物業曾由本地化妝品及保健品店「櫻花薈」承租，為該店攻港首個分店，2023年6月進駐，一併承租該廈3個地舖，涉及地下A、C及D舖，建築面積共約1640方呎，月租約50萬，平均呎租約305元，租期3年，僅經營兩年便於去年宣告結業。舖位其後重新分間成細舖放租，叫租每月55萬，較舊租高10%，去年6月中則減至47萬。

隨後，有見舖位仍未租出，業主將3連舖重新分拆為A、C及D舖3個獨立舖放租，建築面積約468至586方呎，意向月租18萬至25萬，減低入場租金，希望加快步伐租出。

最終，上述3個舖位之中面積最細的單邊舖（A舖）率先獲承租，建築面積約468方呎，最終以每月20萬租出，較叫租25萬低兩成，呎租約427元。藥房看中A舖位於加連威老道與加拿分道單邊，位置最佳。C及D舖各約586方呎，各以18萬放租，合共36萬。

每月10萬租柏麗大道舖

「利是封專賣店」除承租上址外，還承租尖沙咀栢麗購物大道一個最靚地舖，涉及地下1號舖，建築面積約790方呎，獲利是封店承租，平均呎租127元。該舖是栢麗購物大道第一間舖位，最接近清真寺及港鐵站出口，屬於龍頭位置。

利是封店短租栢麗大道舖 每月10萬 料租至農曆年後

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，今年整體經濟有所改善，短租客亦積極找客，除了利是封外，包括過年禮物，年花及糖果食品等等，不過，由於近年舖位租賃增加，盤源減少，短租盤未有以往的充裕。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
3小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
6小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
5小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
7小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
3小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
醫生教室
5小時前