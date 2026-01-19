利是封店又出動 進駐尖區加拿分道舖 每月10萬短租

臨近農曆年，利是封店又出動，最新為加連威老道相連舖，舖面向加拿分道，建築面積共約1172方呎，以每月約10萬租出，平均呎租85元，租客為利是封店，

上址為加連威老道21A及21B號德立大廈地下C及D舖，建築面積各約586方呎，合共1172方呎，面向加拿分道，最新由「利是封專賣店」承租，月租約10萬，平均每呎85元。

相連舖面積共1172呎

該物業曾由本地化妝品及保健品店「櫻花薈」承租，為該店攻港首個分店，2023年6月進駐，一併承租該廈3個地舖，涉及地下A、C及D舖，建築面積共約1640方呎，月租約50萬，平均呎租約305元，租期3年，僅經營兩年便於去年宣告結業。舖位其後重新分間成細舖放租，叫租每月55萬，較舊租高10%，去年6月中則減至47萬。

隨後，有見舖位仍未租出，業主將3連舖重新分拆為A、C及D舖3個獨立舖放租，建築面積約468至586方呎，意向月租18萬至25萬，減低入場租金，希望加快步伐租出。

最終，上述3個舖位之中面積最細的單邊舖（A舖）率先獲承租，建築面積約468方呎，最終以每月20萬租出，較叫租25萬低兩成，呎租約427元。藥房看中A舖位於加連威老道與加拿分道單邊，位置最佳。C及D舖各約586方呎，各以18萬放租，合共36萬。

每月10萬租柏麗大道舖

「利是封專賣店」除承租上址外，還承租尖沙咀栢麗購物大道一個最靚地舖，涉及地下1號舖，建築面積約790方呎，獲利是封店承租，平均呎租127元。該舖是栢麗購物大道第一間舖位，最接近清真寺及港鐵站出口，屬於龍頭位置。

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，今年整體經濟有所改善，短租客亦積極找客，除了利是封外，包括過年禮物，年花及糖果食品等等，不過，由於近年舖位租賃增加，盤源減少，短租盤未有以往的充裕。