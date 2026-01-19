何文田傲玟累售230伙 套現逾61億

何文田傲玟近期銷情不俗，迄今累售單位已達230伙，累積成交套現逾61億，項目最新夥拍服務香港逾一個世紀的昆士蘭保險香港，為買家呈獻置業禮遇。 凡購買單位或單位連同車位的買家，即可獲贈保險禮券。

傲玟項目總經理張詩韻表示，為配合傲玟最新銷售部署，於今年3月31日或之前簽訂臨時買賣合約，並於臨時買賣合約的日期起計90日內完成交易的買家，購買單位可獲贈3萬保險禮券；購買單位或單位連同車位的買家，則可獲港幣 5萬的保險禮券，是次送出的優惠總值高達300萬。

昆士蘭保險香港戰略合作及分銷部負責人傅秋虹表示，保費禮券適用於多種保險計劃，例如家居、火險、全年旅遊、汽車、個人意外、家傭及海外留學保障等，傲玟業主可以根據個人情況自由組合，以獲得最切合自身需要的周全保障。



