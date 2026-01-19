黃金海灣．珀岸獲大手客連掃2伙 涉資逾1418萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸近日以現樓形式開售，持續獲買家垂青，昨日更錄同區分支家庭斥逾1418萬連買2伙2房戶自用。

項目於昨日售出2伙，其中，1B座的20樓B室，面積531方呎，屬2房戶型，以700.7萬成交，呎價約13196元；高一層的1B座21樓B室，面積及間隔相同，就以717.8萬售出，成交呎價約13518元。

據悉上述兩個單位由同一組買家購入，為同區分支家庭，鍾情項目快將現樓及擁有海景，故斥資1418.5萬購入2伙自用。

連同黃金海灣．意嵐，系列項目於今年至今暫售出9伙，成交價介乎577.3萬至1386.5萬，套現金額達8086.5萬，銷售成績不俗。而從開售至今就累沽1081伙，總成交金額達44.74億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙。昨日新錄成交的第2期黃金海灣．珀岸提供631伙，由開放式至4房間隔均有供應，面積269至1329方呎。

項目步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。



