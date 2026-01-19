Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

THE HENLEY連環沽 每呎高見3.3萬

樓市動向
新盤銷售理想，貨尾盤亦取得不俗銷情，恒基旗旗下新盤過去周末共售出19伙，其中THE HENLEY昨天單日連沽12伙，套現逾1億，個別單位呎價高見逾3.3萬。

恒基營業（一）部旗下新盤過去周末銷情理想，合共錄得20宗成交，包括長沙灣Belgravia Place、紅磡THE HADDON、啟德THE HENLEY及HENLEY PARK，總成交金額超過1.6億。

其中以THE HENLEY銷情最為突出，項目昨天單日共售出12伙，包括位於3A座38樓C室，面積367方呎，屬1房戶型，單位以897.95萬成交，呎價24467元，總成交金額超過1億，售出單位呎價最高超過33000元。同區HENLEY PARK過去周末亦錄得成交，售出單位為1B座18樓D室，面積609方呎，屬2房間隔，單位以1743.84萬售出，呎價28634元。

Belgravia Place則連沽4伙，共涉額逾2000萬，其中造價最高為1A座27樓19室，面積269方呎，以537.38萬售出，呎價19977元，另外3伙面積介乎264至269方呎，成交價490.05萬至496.03萬，呎價18604至18440元。

