希慎申利園道路變身Pop-up shop

希慎就銅鑼灣利園一期對出的狹長私人物業地帶，向城規會申請由「道路」改劃為「商業（2）」地帶，地盤面積約1.32萬方呎，藉以發展Pop-up shop的「市場街」等具活力公共空間，擴展地下停車場及整合獲批准地下隧道系統，提升營運效率。

據城規會文件顯示，項目位於希慎道33號，即銅鑼灣利園一期對出的臨街部分，目前屬「道路」的私人物業地帶，申請改劃為「商業（2）」地帶。以使規劃界線與利園一期實際地段界線相符。現有「道路」地帶已屬過時，不僅增加不必要的程序障礙，亦與2023年旨在簡化發展程序的城市規劃條例修訂精神背道而馳。

展示「市場街」概念提升體驗

該方案旨在展示「市場街」的概念如何透過提升公眾對該區域的體驗，為其增添許多公共價值。公眾可以在此享用咖啡或小吃，逛快閃店或畫廊，體驗各種休閒娛樂活動。而且設計中融入街頭休憩設施，鼓勵人們在此休憩，享受空間。

申請人指，申請將地帶改劃為「商業（2）」可以提升短期及長期城市改善彈性，有助於建構發展「市場街」等具活力公共空間，並藉由擴展地下停車場及整合獲批准地下隧道系統，提升營運效率。此改劃申請能促進可持續設計及以行人為本發展，並可避免對交通運輸及基建造成不利影響。並強調，將地帶由「道路」改劃為「商業（2）」具備合理規劃依據、政策配合及公共利益，旨在破除過時限制，促進城市優化及土地高效利用。