市建庇利街項目建1218伙獲通過

城規會早前就《紅磡分區計劃大綱草圖》提出修訂，主要涉及市建局土瓜灣庇利街/浙江街項目，改劃為「住宅（甲類）9」地帶發展，提供約1218個私人住宅單位，該會日前接獲約72%反對申述，昨審議後決定不接納，意味有關改劃將會維持原有修訂建議，將正式進入法定規劃程序。

資料顯示，上述庇利街/浙江街項目地盤面積約8.19萬方呎，計劃興建2幢樓高31層商住物業，包括4層平台及兩層地庫，建築物高限為主水平基準上110米，以提供1218伙，住宅可建總樓面約65.53萬方呎；另有8.19萬方呎非住宅樓面，整個項目總樓面約73.72萬方呎；而社福設施樓面約3.3萬方呎則豁免計入總樓面，該項目預計2032年落成。

城規會：不接納反對申述

城規會在法定申述期間收到121份有效申述，其中33份表示支持修訂項目、佔比約27%，而反對項目則有87份（3份屬部分反對）、佔比約72%，同時中華煤氣則提出意見。規劃署日前已不支持上述反對申述，認為不應順應申述而修訂分區計劃大綱草圖。

城規會在昨日舉行會議審議後，決定不接納上述反對申述，意味有關改劃將會維持原有修訂建議，將正式進入法定規劃程序。而且該圖則連同其《註釋》及《說明書》適合根據條例第8條，呈交行政長官會同行政會議核准。

項目總樓面約73萬呎

規劃署日前指，為落實《2023年施政報告》加大市建局財務能力承諾，政府批准向市建局批出上述項目，以提供財政支援，讓市建局以財政自給模式履行重建和其他法定職能。考慮到用地環境、該區特色及基礎設施容量等多項因素，把有關用地改劃作高密度住宅發展，符合地盡其用及為該區增加規劃增益的政策方針。

上述用地最高總地積比率及住用地積比率分別為9倍和8倍，建築物高度限制為主水平基準上110米，與周邊土地用途互相協調。擬議發展將設有新休憩用地、政府、機構或社區設施、零售用途及公眾停車場，提升前往海濱可達性，既可讓區內人士及公眾受惠，亦為海濱增添活力。

