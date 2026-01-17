Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樹仁大學灣仔校址申改學生宿舍 提供50個單位

更新時間：09:50 2026-01-17
發佈時間：09:50 2026-01-17

本港學生宿舍供不應求，連大學亦將旗下校址申請改裝；香港樹仁大學最新將其灣仔校址向城規會申請改裝學生宿舍，共提供50個宿舍單位。

據城規會文件顯示，上述項目位於灣仔峽道7號，目前屬「政府、機構或社區」、「住宅（乙類）」及顯示為「道路」的地方地帶，據「政府、機構或社區」地帶內的註釋，「住宿機構」為第二欄用途，須先向城規會申請。而「住宿機構」位於「住宅（乙類）」地帶為經常准許用途。

現為樓高5層校舍

項目地盤面積約6931方呎，現址為樓高5層的校舍；申請將用途改變將涉及學生宿舍及相關設施，共提供50個宿舍單位，涉及可建總樓面約1.9萬方呎。項目料於今年第4季落成。

申請人指，申請符合行政長官2024及2025年《施政報告》的目標，即增加宿舍設施的供應，以容納日益增長的大學學生人數；符合「政府、機構或社區」地帶的規劃意向，通過提供住宿滿足大學生需求；整個發展專門用於政府、機構或社區用途。該發展在規模和設計上與周邊地區協調一致。

申請人認為用途與周邊中密度住宅區及政府、機構或社區用途相容，從而增強該區域的視覺一致性；該地點曾有先前規劃申請涉及住宅發展，因此其批准不會設立不良先例。

