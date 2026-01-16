Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林貝沙灣 高曠巨廳裝潢華麗 罕有海景洋房

樓市動向
港島薄扶林地標豪宅貝沙灣，背山面海，四周環境恬靜舒適。今天精選該屋苑一座洋房，實用面積3953方呎，屋內裝潢亮麗，附連3173呎花園及2381呎天台，最新叫租36萬，實用呎租約91元。

走進大屋，見巨廳樓底特高，氣派十足，可任意布置大型傢俬。現時空間採用典雅的白色為主調，將數組沙發座呈U形擺放，中央設置茶几，營造出舒適的客廳區域，一隅更擺放大型鋼琴，增添氣質。廳堂設大面落地玻璃採納日光，外接逾3100呎花園，戶外空間寬廣，放眼見蔚藍海景，海天一色。

薄扶林地標豪宅貝沙灣道董事大屋 ，實用面積3953方呎，最新叫租36萬。
今日介紹的洋房擁有私家花園及平台。
洋房建逾3100方呎花園，園內可種10棵大樹，同時可享遼闊海景。
全屋布置華麗，當中飯廳天花裝有精緻吊燈。
3953呎4房4套間隔

放盤為4房4套間隔，所有房間均寬闊四正。廚房已配置齊全煮食設備，設中島枱面備料。

貝沙灣分6期發展，提供逾約2700個單位，其中包括分層單位及洋房。項目設大型住客會所，提供泳池、健身室及餐廳等。交通方面，住客自駕出中環只需約15分鐘。

必睇靚位

  • 少有洋房放盤，4房4套
  • 附連3173呎花園及2381呎天台
  • 享海景，景觀優美
  • 鄰近數碼港商場

放租單位資料

物業名稱：貝沙灣
地址：貝沙灣徑
樓齡：21年
單位：洋房
實用面積：3953方呎 
        3137方呎（花園）
          2381方呎（天台）
間隔：4房4套
叫租：36萬元
呎租：91元
代理行：中原地產
電話：9683 7199（高先生）
相片由代理行提供
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

