西貢豪宅WHITESAND COVE錄今年首宗成交 花園戶每呎2.27萬售

華懋旗下西貢白沙灣現樓豪宅項目WHITESAND COVE錄得今年首宗成交，位於地下花園特色戶以2.27萬售出。

WHITESAND COVE昨日以招標形式售出3座地下B室連花園特色戶，該單位位於項目最前排臨海位置，面積1142方呎，採4房雙套連工人房設計，並附設803方呎特大花園，而層與層之間高度更高達3.5米，連1個車位以2600萬售出，呎價22767元。據了解買家為外籍人士，過去一直在區內居住，參觀現樓後受到海景及特大花園吸引，故購入單位。

新世界與遠東合作發展的啟德栢蔚森II昨日連沽2伙2房戶，其中位於3座21樓G室，面積392方呎，以888.4萬售出，呎價22663元；另一伙同位於3座19樓E室，面積383方呎，則以826.1萬成交，呎價21569元，據悉2伙由同一組客購入，共涉資1714.5萬。

同區由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣近期交投趨增，昨日售出2B座9樓D室，面積499方呎，屬2房連儲物室間隔，以930.8萬獲承接，呎價19514元。

柏蔚森獲大手客掃2伙

信和牽頭發展的油塘柏景峰昨日亦連沽2伙，為3座20及26樓C8室，面積同為293方呎，成交價456.02萬及462.91萬，呎價15564及15799元；信和同系元朗栢瓏III昨日售出2座11樓B1室，面積453方呎，以673.34萬成交，呎價14864元。

柏景峰連環錄成交

希慎興業及香港興業合作發展的大埔林海山城，昨日售出7座1樓D室，面積1096方呎，屬3房連套房間隔，以1405.9萬成交，呎價12828元；同區由億京發展的海日灣亦售出Court A2座2樓A室，面積1329方呎，為3房連套房間隔，以2857萬售出，呎價21497元。

莊士機構旗下鴨脷洲現樓項目弦岸昨日亦沽出21樓D室，面積272方呎，屬1房戶型，單位以553.9萬售出，呎價20364元。