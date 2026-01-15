荷李活道舖2100萬售 50年升值74.5倍

近期中細價舖位受捧，中環荷李活道一個地舖，建築面積約900方呎，以2100萬易手，新買家料享租金回報4.8厘，物業於50年間升值74.5倍。

中環荷李活道66號低層地下，建築面積約900方呎，以2100萬易手，平均呎價約2.33萬，原業主於1976年1月以27.8萬買入，持貨50年，升幅74.5倍。

連約回報4.8厘

現租客是Moo Lah韓國菜，月租8.5萬，租期至2027年6月，新買家料享租金回報約4.8厘。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位實用面積約700方呎，門闊約15呎，深約46呎，該舖於伊利近街及嘉咸街之間，是荷李活道飲食段旺位，既有本地消費，亦吸引遊客打卡，唯一不足處，樓底較為矮，有壓頂感覺。

善美工廈意向價5000萬

美聯工商物業顧問黃惠思表示，新蒲崗大有街31號善美工業大廈高層全層，建築面積約12406方呎，意向價5000萬，平均每方呎約4030元。物業現連約出售，每月租金約11萬。

此全層單位樓底高度約9呎10吋，樓面負重達每方呎150磅，並設獨立冷氣系統，適用於各類工業生產、倉儲或分銷用途。大廈配備卸貨台及可停泊20呎貨櫃車場。