市建庇利街項目申改住宅 72%持反對意見 規劃署拒接納

城規會早前就《紅磡分區計劃大綱草圖》提出修訂，主要涉及市建局土瓜灣庇利街/浙江街項目，以改劃為「住宅（甲類）9」地帶發展，建2幢商住物業，提供約1218個私人住宅單位，而規劃署隨即展開相關法定規劃程序，城規會於申述期間收到121份申述，當中有約27%屬支持意見，而反對意見佔約72%。而規劃署拒絕接納反對申述。

城規周五審議

據文件顯示，城規會於申述期間收到121份有效申述，其中33份表示支持修訂項目、佔比約27%，而反對項目則有87份（3份屬部分反對）、佔比約72%，同時中華煤氣則提出意見。規劃署指，不支持上述反對申述，認為不應順應申述而修訂分區計劃大綱草圖。城規會將於周五（16日）舉行會議討論。

在眾多反對申述中，主要表達對庇利街用地改劃為住宅用途後，可能加劇區內交通擠塞、造成屏風效應，或影響通風和景觀等憂慮，並認為有關用地不應用作十三街項目等其他市建局項目資金來源。有關用地與周邊學校及工廠不相協調，不應作私人住宅用途。以及周邊地區有太多已規劃住宅發展等。

規劃署回應指，為落實《2023年施政報告》加大市建局財務能力承諾，政府批准向市建局批出上述項目，以提供財政支援，讓市建局以財政自給模式履行重建和其他法定職能。考慮到用地環境、該區特色及基礎設施容量等多項因素，把有關用地改劃作高密度住宅發展，符合地盡其用及為該區增加規劃增益的政策方針。

可建總樓面65.53萬方呎

上述用地最高總地積比率及住用地積比率分別為9倍和8倍，建築物高度限制為主水平基準上110米，與周邊土地用途互相協調。擬議發展將設有新休憩用地、政府、機構或社區設施、零售用途及公眾停車場，提升前往海濱可達性，既可讓區內人士及公眾受惠，亦為海濱增添活力。

庇利街/浙江街項目地盤面積約8.19萬方呎，部劃興建2幢樓高31層商住物業，包括4層平台及兩層地庫，以提供1218伙，住宅可建總樓面約65.53萬方呎；另有8.19萬方呎非住宅樓面。