全港寫字樓空置率達17.5% 高力：溫和復甦跡象更為清晰

樓市動向
更新時間：17:59 2026-01-14 HKT
發佈時間：17:59 2026-01-14 HKT

高力發布《2026 年香港物業市場展望》報告，顯示香港商用物業市場的溫和復甦跡象更為清晰。儘管挑戰仍在，甲級寫字樓、零售、工業及住宿等多個板塊正陸續浮現機遇。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，香港商用物業市場在2025年下半年出現穩定跡象，租賃與投資情緒逐步改善。2026年為投資者及租戶提供重新部署的良機。寫字樓資產仍具吸引力，而住宿及教育相關物業擁有穩健市場基礎，並提供穩定回報，吸引力持續增強。隨著旅遊復甦及結構性需求驅動，我們預期各板塊市場走勢將更趨均衡。

2025年下半年市場情緒顯著回暖，第三及第四季按季淨吸納量分別為正42.8萬及正123萬方呎。全年淨吸納量錄得正173萬方呎，為2018年以來最高。其中，中環、金鐘及九龍西表現突出，全年淨吸納量分別達正40萬及正22.7萬方呎。

然而，受逾300萬方呎新增供應入市影響，整體空置率仍由16.8%升至17.5%，相當於約1,490萬方呎空置面積。租金跌勢在下半年明顯收窄，甲級寫字樓租金全年下跌5.8%。其中，中環、金鐘全年跌幅為5.6%（上半年下跌4.8%、下半年下跌0.8%），顯示核心商業區優質資產逐步企穩；相反，非核心區如港島東（全年下跌10.7%）及九龍東（全年下跌7.7%）仍面臨壓力。

預計2026年，金融服務及教育行業預計將成為寫字樓需求的主要推動力。然而，全港空置率仍高達17.5%，在龐大存量與激烈競爭下，整體租金預計再下調約3%。其中，核心商業區優質物業有望率先企穩，而非核心區域則持續面臨壓力。

李婉茵指，旅遊業復甦將持續支撐零售需求。租賃活動預料集中於中環、銅鑼灣及尖沙咀等核心地段，金融及財富管理品牌將積極進駐核心地段，以提升品牌能見度並吸引高質素客群。商場業主應優先引入體驗式概念及文化元素，以提升消費吸引力，並在激烈競爭中彰顯獨特定位。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

