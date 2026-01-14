萊坊料全年樓價升5%至8% 人才流入及學生需求續帶動租金

萊坊公布今年香港物業市場預測，其中預計一般住宅樓價受惠減息全年升約5%至8%；租金續受外來人才及學生的需求支持，全年升3%至5%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，預期今年再度減息助逐步推高樓價，一般住宅樓價將升約5%至8%，整體住宅成交量達6.5萬至6.8萬宗。租賃需求因人才流入及非本地學生而增加，租金預計升3%至5%。

王兆麒續指，預計今年賣地收入達120億至150億元，按年升60%，同時私人發展項目補地價金額反彈到80億至100億元。

對於下月公布的《財政預算案》，王兆麒預料，有機會調整印花稅稅階，另可能於投地條款引入分期付款，此外料推出關於新發展區的刺激措施。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華指出，豪宅買賣及租務市場續受內地客支持，全年樓價有望升約5%，租金升約3%至5%。

萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶就表示，今年大型租戶準備擴張，內地企業需求強勁，料港島甲級寫字樓租金跌最多5%，中環優質寫字樓將錄最多8%增長，銅鑼灣區因有新供應而需面對較大壓力。

萊坊執行董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰稱，自今年起，九龍區寫字樓新供應大幅減少，有助逐步消化累積供應，租金有望下半年見底，全年累跌4% 至6%。

該行大中華區投資部主管胡孝直說，學生住宿板塊預期持續吸引投資者，內地買家續支撐超級豪宅需求，樓價有望於下半年向上。

萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫預測，今年核心街舖租金受惠奢侈品銷售復甦及新品牌偏好高曝光位置，料升約5%至10%；相反受電商增長及北上消費影響，地區商場租金跌最多5% 。



