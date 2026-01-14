2025年現樓及樓花按揭總結｜曹德明

去年樓市交投暢旺，根據土地註冊處資料顯示，2025年全年整體物業註冊量共錄得80,702宗，按年增加約18.7%，創下四年新高。交投活躍亦帶動按揭數字同步上揚。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，2025年全年現樓按揭登記宗數錄得64,261宗，較2024年的50,500宗增加13,761宗（27.2%），結束連續三年的跌勢。

現樓按揭止跌回升，樓花按揭表現更為亮麗。2025年全年樓花按揭登記宗數達6,576宗，較2024年的4,186宗大增2,390宗（57.1%），連續兩年上升，並創下近五年來的年度新高。樓花按揭大幅回升，主要受惠於政府放寬多項樓花按揭措施。去年一手市場繼續主導，而選用即供付款方法的買家亦錄得顯著增長。根據經絡按揭轉介研究部內部統計，去年逾半數首次推售的樓花新盤，七成以上買家選擇即供付款方法，相關數字亦反映於樓花按揭登記，因此去年全年樓花按揭大增逾五成半。

總結2025年現樓按揭的銀行市佔率排名，冠軍由中銀香港以30.9%奪得。該行已連續7年獲得全年現樓按揭冠軍，並連續15個月榮登現樓按揭月度冠軍；滙豐銀行以市佔率19.8%排名第二；恒生銀行以市佔率13.5%排名第三；渣打銀行以市佔率6.8%排名第四；東亞銀行以市佔率5.5%排名第五。

樓花按揭的銀行市佔率方面，2025年全年樓花按揭冠軍同樣由中銀香港奪得，市佔率達27.2%；滙豐銀行以市佔率20.7%排名第二；恒生銀行以市佔率14%排名第三；渣打銀行以市佔率9.4%排名第四；中國工商銀行（亞洲）以市佔率6.4%排名第五。

另外，2025年四大銀行在現樓及樓花按揭市場的市佔率高達70.9%，較2024年的66.9%增加了4%，反映大型銀行對按揭市場的態度轉趨積極。現時樓價觸底反彈，本港市民的置業信心亦顯著回升，各大銀行對住宅按揭的態度將更加積極，並會繼續推出多元化的按揭計劃及相關優惠，以吸引優質客戶。筆者預計今年現樓按揭將穩步上升，樓花按揭亦將保持增長勢頭。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁