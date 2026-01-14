深水埗南昌街全幢6200萬售 投資者盧華沽貨 15年升值35% 料回報約6.2厘

近年市場紛錄資深投資者沽物業減磅，最新為投資者盧華沽售深水埗南昌街全幢商住樓，建築面積約8793方呎，作價約6200萬，物業於15年升值35%，新買家料回報約6.2厘。

投資者承接 回報約6.2厘

投資者盧華沽售深水埗南昌街156至158號祥興大廈全幢，地盤面積約1915方呎，全幢總建築面積約8793方呎，市場消息透露，該全幢早前以7500萬放售，最終以約6200萬易手，較意向價減1300萬或21%，平均呎價7051元，盧華於2010年6月以4600萬購入上址，持貨逾15年帳面獲利約1600萬，物業升值約35%。

上址地舖由教會家品店承租，樓上擁有37間套房，月租合共32萬，新買家料回報約6.2厘。

據了解，該地段規劃為住宅（甲類）7，樓高6層，由地下至5樓，地下屬地舖用途，1樓為寫字樓用途，2至5樓為住宅，住宅實用面積每層約1255方呎。新買家看中該全幢回報不俗。現時，學生或勞工宿舍受追捧，買家可透過進一步優化，提高物業價值及增加回報。

該全幢距離港鐵深水埗站僅約3分鐘步程，交通便利，該區新舊交替，既是歷史悠久的舊區，生活配套齊全，近年區內新盤拔地而起，正在變天中。

相關文章：盧華家族申強拍麗池大廈舊樓 地盤面積約4560方呎

盧華家族九龍城舊樓申強拍 統一業權發展 重建價值逾7900萬

盧華沽售深水埗南昌街祥興大廈全幢，作價6200萬。

上環康諾維港大廈全幢2億易手

另外，上環干諾道西35及36號康諾維港大廈全幢，市場消息透露，以約2億售出，該廈樓高23層，總面積約36516方呎，平均呎價約5500元。該全幢位處干諾道西，屬商廈用途，望海景，頂樓可設置面向維港的大型廣告牌。

該物業前身名為生生商業中心，2013年獲投資者以3.5億購，2017年商廈高峰期時，曾以7.2億放售，惟未有出售，近年商廈市況轉差，價格暴跌，該物業去年7月淪為銀主盤，叫價逾3億，現物業以約2億易手，物業13年間貶值逾40%，易手價較當年少1.5億。

梭椏道舖每呎7425元售

另外，中細價舖位受捧，何文田梭椏道4至8A號地下6號舖，建築面積約1600方呎，以1188萬成交，平均呎價7425元，租客City Hair，原業主於1991年4月以360萬買入，持貨35年帳面獲利828萬，物業升值2.3倍。

中細價舖受捧，何文田梭椏道4至8A號地下6號舖，以1188萬成交。

美聯工商客戶董事黃金偉表示，石門安群街1號京瑞廣場2期中層寫字樓單位出售，建築面積約4436方呎，業主提供靈活銷售方案，可考慮拆售，以滿足不同規模企業的需求。整層意向售價為2906萬，每方呎約6550元。

黃金偉指出，此單位樓底高度約14呎5吋，空間感十足，且採全包形式，費用已包括管理費、地租及差餉。大廈於2016年入伙，樓齡較新。