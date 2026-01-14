Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地粉嶺北項目 准建2幢16層高商住樓 可建總樓面約38.99萬方呎

樓市動向
更新時間：11:02 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:02 2026-01-14 HKT

多個新項目獲批建築圖則，最矚目為新地旗下粉嶺北第10區原址換地項目，獲批建2幢16層高商住項目，可建總樓面約38.99萬方呎。

屋宇署公布去年11月共批出10份建築圖則，其中港島3份、九龍3份及新界3份。上述批出的圖則包括6項住宅及商住發展、2項工廠及工業發展，以及2項社區服務發展。

可建總樓面38.99萬呎

新地發展的粉嶺北第10區項目，獲准建2幢16層高商住大廈，另設3層平台及1層地庫，住宅可建總樓面約27.91萬方呎，另有11.09萬方呎非住宅樓面，換言之，整個項目可建總樓面約38.99萬方呎。

上述項目鄰近上水天平山村和梧桐河，屬非工業用地地帶，在2024年第一階段補地價金額為5.1668億完成原址換地程序，在計及興建公共設施（公共運輸交匯處和公眾休憩空間）2.678億建築費用，即每方呎補地價約2500元，日後將提供約600伙住宅單位，整個項目預計在2030年起逐步落成。

嘉林邊道項目批建1幢分層住宅

恒基併購的麥當勞道63號及堅尼地道38B號項目，獲批修訂圖則，最新獲准建1幢19層高分層住宅，另有1層地庫，以及1幢5層高洋房，可建總樓面約2.73萬方呎。

去年11月私樓落成量僅錄383伙，較10月3820伙按月大減約9成，並創近半年新低。

