資金流向本港豪宅市場避險 中原料山頂南區豪宅今年升約10%

根據中原統計數字，2025年山頂南區市場呈價量齊升局面，料勢頭延續到今年，其中一手豪宅成交量預計按年增50%，價錢升約10%。二手成交量則錄60%升幅，價錢升5%至10%

中原高級資深營業董事何兆棠解釋，受地緣政治波動影響，資金流向本港豪宅市場避險。第二，香港各項人才入境計劃反應踴躍，推升高端住宅需求，事實上去年1億元以上豪宅成交中近8成買家為內地客。第三，2025年本港IPO集資金額位列全球第一，預計今年度進一步攀升至3,500億元，料本港豪宅成為新上市公司資產配置指定類別。

故預期當區一手豪宅成交量按年增50%，而發展商料會惜售，故樓價能升約10%；二手成交量則錄60%升幅，價錢升5至10%。

租務市場方面。由於一些放租多年的豪宅項目，如中半山帝景園及竹林苑，近期轉租為賣，間接為豪宅租務市場增添一批新需求，故認豪宅租賃個案應會平穩上升，租金視乎單位配套及裝修程度有5至10%升幅。

回顧2025年，當區一手及二手市場呈價量齊升局面，合共錄得174宗成交，涉資約198.88億元，分別按年上升59.6%及31.2% 成交較集中於赤柱、大潭及舂磡角等一線地段。

其中扣除內部轉讓個案，山頂南區2025年錄42宗一手豪宅買賣成交，按年增加61.5%更創9年新高。受惠超級豪宅項目深水灣道6號以近年新高價成交，去年總成交金額涉88.91億元，按年增加約5成，亦創7年新高。



二手方面，區內於2025年錄得132宗二手豪宅買賣成交，按年增加59%，成交金額達109.97億元，按年增19.2%，兩者均為4年新高。