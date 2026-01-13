業界料大手成交陸續有來 全幢商廈受捧 價格止跌回穩

過去半年全幢商廈連錄買賣，聚集核心區，然而，新近兩宗成交皆為非核心區商廈，北角柯達大廈1期及九龍塘又一城商業大樓，事實上，全幢商廈表現亮麗，去年撐起大市，業界預期今年大手成交陸續有來，全幢商廈仍然受捧，價格止跌回穩。

去年全幢商廈買賣由用家主導，而且集中在核心區包括中環、銅鑼灣及灣仔，不過，近期2宗買賣較特別，陳秉志以8億沽售北角柯達大廈1期全幢，物業位處非核心區，由美資財團承接，近年外資財團主要扮演沽貨角色，罕見出手，九龍塘又一城商業大樓以19.8億易手，屬於罕有盤源，雖然位處非核心商業區，惟九龍塘交通方便，區內商廈供應極罕有，市傳買家為香港城市大學。

戴德梁行：料今年商廈買賣比重高

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄預期，2026年大手成交表現持平，億元或以工商舖買賣，涉及總額約400億水平，與2025年相若，商廈仍佔較大比重，由於平盤被吸納，價格止跌趨平穩。近期眾多內地公司來港上市，帶旺金融市場，料今年內地買家數目較去年多，趁低吸納自用。

不論金額或宗數，2025年以商廈成交佔比最高，高偉雄認為，是經濟正在復甦和復常信號，用家吸納寫字樓，長遠節省租金支出。而根據戴德梁行資料，2025年逾億元大額工商舖共錄67宗，較去年略少3宗，總金額398億，按年則大升30%，中資及本地買家撐大市。

華僑銀行（香港）斥11.6億購入中國華融大廈全幢，作為自用。

中原：市場仍由用家主導

中原（工商鋪）指，2025年整體工商舖「量升價穩」，第四季錄約753宗買賣，全年工商舖總宗數約3588宗，較2024年升約20.9%，重返逾3000宗水平，反映市場表現見穩。第四季成交金額攀升至226.9億，為2022年來單季最高，總金額錄約643.32億，較去年微升約0.46%。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，去年第四季錄多宗全幢成交，阿里巴巴與螞蟻斥約72億購入銅鑼灣港島壹號中心，涉13層寫字樓，作為企業香港總部，為2025年最大宗工商舖成交。季內亦錄華僑銀行（香港）以約11.6億向英皇集團購入中國華融大廈全幢，作為自用。

陳氏分析，現時商廈市場仍由用家主導，買賣價格相對較為受壓，預計2026年商廈呎價持平，個別地區仍有約5%下跌空間，相信隨着更多實力買家因價格理想而積極入市，預料2026年第一季可錄約240宗買賣，涉及金額約60億。