Ares Management擴規模 新租告羅士打大廈1.25萬呎辦公空間

近年不少金融機構擴規模，承租更多寫字樓樓面，另類資產管理公司Ares Management於中環告羅士打大廈擴充樓面，新增面積1.25萬方呎，連同原址樓面，最新承租樓面共為2.5萬方呎。

租約今年3月生效 銀行金融租客佔42%

置地公司宣布， Ares Management將於中環告羅士打大廈擴充並倍增其辦公空間，Ares將在其自2017年起租用的同一大廈內辦公空間，新增約1.25萬方呎面積，新租約將於2026年3月生效。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊表示，很高興Ares選擇在置地公司中環物業組合內擴展業務，進一步印證置地作為金融服務企業首選位置，置地致力為租戶提供創新服務、世界級設施及卓越網絡。截至2025年6月30日，旗下中環寫字樓所有物業租戶，銀行及其他金融服務租客比例佔42%，保持最大租戶類別。

根據市場上代理指，Ares Management原址為告羅士打大廈40樓單位，最新面積倍增至2.5萬方呎。該廈市值呎租逾100元至120多元。

告羅士打大廈位於德輔道中與畢打街交界，原址於1926年至1928年曾是全港最高建築物，現時大廈1980年重建，成為置地廣場一部分。



