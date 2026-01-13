灣仔堅拿道西地舖2830萬售 投資者廖偉麟沽貨 料回報逾5厘

資深投資者廖偉麟旗下正八集團近期連沽中細價舖，最新為灣仔民生地段堅拿道西一個地舖，建築面積約1200方呎，以2830萬易手，平均呎價2.36萬，新買家為投資者，料回報逾5厘。

連約回報逾5厘

灣仔寶靈頓道16B號永德大廈商場地下G6及G7號舖，舖面向堅拿道西，建築面積約1200方呎，以2830萬易手，平均呎價2.36萬，租客都市美髮，月租12萬，惟此租期由2020開始，直至2023年6月為止，業內人士預期新租金跟舊租金相若，新買家料回報逾5厘。

原業主於2012年7月以7038萬買入該廈一籃子地舖，持貨13年沽售，料平手離場。

盛滙商舖基金創辦人李根興示，該地舖實用面積約900呎，門闊約22呎，深約47呎，該舖地點為拿道西街市段尾段，位置不及街市龍頭位，惟舖位勝在門面闊，廣告效應大，舖前可停車，租客在此經營多年。

投資者廖偉麟沽灣仔寶靈頓道永德大廈商場地下G6及G7號舖，作價2830萬。

拆售鰂魚涌英皇道地舖

上月，正八集團沽售鰂魚涌英皇道御皇臺一個地舖，作價1670萬，涉及英皇道933號御皇臺地下G04號舖，建築面積983方呎，作價1670萬，平均呎價1.7萬，該地舖由青苗琴行承租，月租5.1萬，租期至2027年6月，新買家料回報3.7厘。

廖偉麟持有上述舖位逾10年，於2015年以2.82億向陽光房產基金購入該11個舖位連49車位，隨後，2017年拆售37個車位，套現約6475萬。

近期拆售舖位，除了上述4號地舖外，御皇臺地下最細為G10號舖，建築面積約256方呎，月租9000元，租期至2028年8月，最大舖位為G05號舖，建築面積約2566方呎，租客荷里活冰室，月租15.8萬，荷里活冰室承租G05至G09號舖，合共4049方呎，月租合共19萬，租期至2027年6月。